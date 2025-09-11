（影）原來「吉卜力」念錯了！宮﨑駿《紅豬》揭工作室命名祕密

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕宮﨑駿經典鉅作《紅豬》上映以來話題延燒，事實上，宮﨑駿對飛機的熱愛不僅展現在作品中，也深深影響吉卜力工作室的命名。

《紅豬》現正熱映中，帶領影迷重溫壯闊飛行空戰場面的震撼。（甲上提供）

二戰期間，義大利飛機製造商卡普羅尼開發的一款偵察機「Ca.309」，其暱稱便是「Ghibli」，阿拉伯語意為「撒哈拉沙漠上吹起的熱風」。宮﨑駿得知這個名字後深受啟發，決定以此為靈感命名工作室，希望能在日本動畫界帶來一股震撼熱風。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，義大利文「Ghibli」正確的發音應為「gi bu ri」，但宮﨑駿當初誤讀為「ji bu ri」，最終形成了今日廣為人知的「吉卜力」讀法。雖是一個誤讀，卻也成為獨一無二的標誌，象徵著吉卜力動畫的誕生與飛行夢想的源頭。

《紅豬》熱血與人性光輝的故事內涵，感動無數觀眾。（甲上提供）

《紅豬》以一戰後的亞得里亞海為背景，描述曾為空軍王牌的飛行員波魯克因魔法詛咒而變成豬，他駕駛著紅色飛行艇追擊空賊、賺取賞金，卻在空戰與人性掙扎間，展現出灑脫與孤獨並存的反差魅力；當年《紅豬》在日本以54億日幣（約台幣11億元）票房勇奪年度冠軍，更刷新《魔女宅急便》所創下的日本動畫電影紀錄。

片商繼首周限量推出金獎設計師方序中聯手知名藝術家董十行打造的台灣限定海報後，再度公開第二周海報「《紅豬》蓄勢待發版超橫幅特典」，收藏價值爆棚。

《紅豬》第二周海報「《紅豬》蓄勢待發版超橫幅特典」。（甲上提供）

「《紅豬》蓄勢待發版超橫幅特典」採34×98.8公分的大尺寸橫幅呈現，將片中最具代表性的波魯克紅色戰鬥機、卡地士宿敵座機帥氣同框，一次盡收眼底，並以水彩美術紙印刷展現繽紛豐富色彩。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法