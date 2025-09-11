GD震撼襲台！「史詩級巡演」電影化全球50國上映

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流王者「GD」G-DRAGON時隔8年華麗回歸，以史詩級世界巡演「[Übermensch]」震撼全球，該場音樂盛事融合成演唱會電影《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》，將在台灣等全球超過50個國家盛大上映。

GD演唱會搬上大銀幕，4DX+ULTRA規格打造「最炸沉浸體驗」。（龍祥電影提供）

電影完整捕捉GD在高陽揭開巡演序幕的首場演唱會，以極致規格重現舞台的震撼能量。巡演自首爾起跑，已陸續席捲東京、大阪、台北、香港、雪梨等亞太11座城市，後續更唱進北美與歐洲，掀起全球熱潮。

演唱會曲目囊括經典代表作《Crooked》、《Who You?》、出道曲《HEARTBREAKER》，以及震撼回歸之作《PO￦ER》、《HOME SWEET HOME》等，並請來太陽、大聲、CL 等重量級嘉賓登台助陣，為這場傳奇演出增添光彩。

不僅如此，電影還將推出SCREENX、4DX、ULTRA 4DX等版本，將帶給觀眾前所未有的沉浸式體驗，彷彿親臨演唱會現場的感動時刻。《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》將於10月29日台灣同步全球上映。

