《五月天追夢3DNA》監製憶病危阿信送錢救命 主唱為《進行曲》犧牲自曝糗事

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期雖忙於巡演，但主唱阿信還是把握時間主動幫忙幾部電影宣傳，像是《96分鐘》，還有《進行曲》，兩部電影都有好評，昨（10日）晚阿信還特別邀請《進行曲》的幾位「鮮肉」演員一起連線直播，他的貼心舉動也讓這部電影的監製陳鴻元回憶起過去阿信的暖舉，發文引起很大迴響。

阿信主動邀請電影《進行曲》演員直播宣傳。（翻攝自IG）

知名電影人陳鴻元也曾是《五月天追夢3DNA》電影監製，另外五月天團長怪獸主演的電影《逆轉勝》同樣是陳鴻元擔任監製，他分享昨天阿信很臨時的問他可否找來《進行曲》的幾位年輕演員一起直播，陳鴻元也回憶起過去自己曾發生嚴重車禍，醫院還發出病危通知，必須頸椎開刀。手術之後隔了幾天他被送進普通病房，當他迷糊睜開雙眼，「發現兩個黑衣大漢站在病床旁，定睛一看竟是阿信和阿木導演，我訝異萬分。」當時陳鴻元還戴著護頸套，說話和床上坐起都有困難，但他難忘：「阿信和阿木瞭解開刀順利，要我多休息，未多做停留就離開，但他們隔天卻送了一筆錢給我，要我不要擔心工作，好好休息，讓大半年無法工作的我生活無虞！」

阿信（左上）和電影《進行曲》演員直播，還自爆糗事。（翻攝自IG）

昨天阿信又主動聯絡陳鴻元，想幫《進行曲》宣傳，希望找來幾位主角和導演一起直播，陳鴻元感動說：「這樣的情義真的一輩子報答不完！」過去阿信直播常常只聞其聲不見其人，但昨晚豁出去，露臉和小鮮肉們暢談，他還自爆糗事，提到以前在學校成績很差，校排名都是從倒數的找起。直播最後，阿信甚至幫網友謀福利，想拱小鮮肉們像電影海報一樣裸上半身，但最後他開玩笑說直播不能露點，因此只讓演員們小露肩膀。

