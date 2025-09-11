大馬影帝來台打拚13年 吐「買房卡關」原因：貸款爸爸會生氣

謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大馬影帝」謝佳見2012年自馬來西亞來台發展，花了7年時間才取得永久居留證，先前多次表達想在台置產的念頭。他今（11日）出席「粉紅公益下午茶」活動時透露，爸爸並不建議他買房，直言：「覺得不划算。」

謝佳見坦言，其實一直都有在看房子，期間也曾遇到心動的物件，但爸爸始終勸他別買，「因為我不是台灣人，條件上有差，沒辦法貸款。我爸又是不貸款的人，他覺得為什麼要把利息給別人？如果我硬要貸款，他會生氣。」

謝佳見談到，自己雖然已在台灣生活10多年，也取得永久居留證，卻因國籍限制，仍無法成為台灣人，笑說：「我根本是半個台灣人啊，但馬來西亞只能擁有一個國籍，沒辦法放棄。」至於租屋與置產的抉擇，他則保持開放態度，「租房有好有壞，我想換就換」。

