Lulu陳漢典婚訊成真 陶晶瑩當時一句神預言「真相全說了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）無預警拋出結婚震撼彈，2人合作主持多年，感情世界卻始終低調，竟悄悄交往1年未被發現。消息曝光後，網友立刻翻出今年5月「納豆」林郁智的婚禮畫面，陶晶瑩當時靈魂拷問陳漢典「為什麼不愛Lulu？」被外界認為早已埋下玄機。對此，陶晶瑩稍早也發聲曝真相。

回顧當時情況，「教主」陶晶瑩在納豆婚禮席間逼問陳漢典，「為什麼陳漢典，仍然單身的漢典，請問你為什麼不愛Lulu？」陳漢典面露尷尬結巴回應，「我們…我們不要再互相傷害，在這種場合妳也要問一下她的意思嘛！」Lulu則笑著用手機拍下這段畫面，氛圍曖昧又耐人尋味，如今再看被外界認定彷彿已是愛情伏筆。

對此，陶晶瑩稍早也在社群發文澄清，自己並非事前知情，而是憑直覺覺得，「這兩個人在一起會很開心」，才會在婚禮上脫口提問。有趣的是，陶晶瑩也自嘲「教主」的靈感太準，笑稱要「蓋廟」收捐香油錢，並祝2人新婚快樂，掀起大批網友狂讚「陶子真的神預言」。

