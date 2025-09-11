晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu陳漢典婚訊成真 陶晶瑩當時一句神預言「真相全說了」

陶晶瑩意外神預言陳漢典、Lulu婚訊。（翻攝自臉書）陶晶瑩意外神預言陳漢典、Lulu婚訊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）無預警拋出結婚震撼彈，2人合作主持多年，感情世界卻始終低調，竟悄悄交往1年未被發現。消息曝光後，網友立刻翻出今年5月「納豆」林郁智的婚禮畫面，陶晶瑩當時靈魂拷問陳漢典「為什麼不愛Lulu？」被外界認為早已埋下玄機。對此，陶晶瑩稍早也發聲曝真相。

回顧當時情況，「教主」陶晶瑩在納豆婚禮席間逼問陳漢典，「為什麼陳漢典，仍然單身的漢典，請問你為什麼不愛Lulu？」陳漢典面露尷尬結巴回應，「我們…我們不要再互相傷害，在這種場合妳也要問一下她的意思嘛！」Lulu則笑著用手機拍下這段畫面，氛圍曖昧又耐人尋味，如今再看被外界認定彷彿已是愛情伏筆。

對此，陶晶瑩稍早也在社群發文澄清，自己並非事前知情，而是憑直覺覺得，「這兩個人在一起會很開心」，才會在婚禮上脫口提問。有趣的是，陶晶瑩也自嘲「教主」的靈感太準，笑稱要「蓋廟」收捐香油錢，並祝2人新婚快樂，掀起大批網友狂讚「陶子真的神預言」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中