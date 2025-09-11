晴時多雲

娛樂 日韓

18歲偶像無照駕駛 爆遭天價恐嚇

韓國18歲Trot神童鄭東元無照駕駛遭勒索。（翻攝自IG）韓國18歲Trot神童鄭東元無照駕駛遭勒索。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕18歲韓國歌手鄭東元2019年參加《Mr. Trot》奪得第5名，知名度也隨之大開，更被稱為「Trot（演歌）神童」。近日他遭恐嚇勒索，歹徒指握有他的手機，要他用2億韓圜（約新台幣425萬元）贖回，否則就要進行爆料。之後，鄭東元無照駕駛的畫面便在網路流傳，案件已移送韓國檢方。

鄭東元所屬經紀公司緊急出面發表聲明，表示鄭東元相識的A某，私自從鄭東元家裡拿走他的手機，並和友人非法駭進手機相簿，接著再以「掌握鄭東元無照駕駛影片」不斷向他進行勒索威脅。

鄭東元表示自己只是在家鄉練習開車，但仍承認錯誤。（翻攝自IG）鄭東元表示自己只是在家鄉練習開車，但仍承認錯誤。（翻攝自IG）

經紀公司進一步解釋，手機當中鄭東元無照駕駛的畫面，其實是鄭東元先前在故鄉附近的山路上進行駕駛練習，並請同行者拍下畫面，沒想到卻被不法分子以此為由進行天價勒索。據悉鄭東元並未支付任何金錢給歹徒，同時也透過經紀公司鄭重道歉，對於自己無照即進行駕駛練習的錯誤感到非常後悔，目前正在深刻反省中。

