我獨自升級是真的？網友神剪輯Joeman變化：這時期差最大

Joeman於2017拍攝開箱iPhone X的影片，當時戴眼鏡、身形圓潤。（翻攝自YouTube）Joeman於2017拍攝開箱iPhone X的影片，當時戴眼鏡、身形圓潤。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蘋果一年一度的秋季發表會於台灣時間9月10日凌晨登場，百萬YouTuber「九妹」Joeman每年固定開箱iPhone新機，這次也不例外搶先拍片介紹全新一代iPhone 17系列。影片釋出後，Joeman的變化引發許多網友討論，有人拿出他從開箱iPhone X的影片與現在對比，直呼「iPhone都沒Joeman變化大」。

Joeman於2019年拍攝開箱iPhone 11 Pro Max影片。（翻攝自YouTube）Joeman於2019年拍攝開箱iPhone 11 Pro Max影片。（翻攝自YouTube）

至2022拍攝開箱iPhone 14，Joeman形象仍與以往變化不大。（翻攝自YouTube）至2022拍攝開箱iPhone 14，Joeman形象仍與以往變化不大。（翻攝自YouTube）

Joeman從早期戴眼鏡、身形圓潤，近年瘦身有成，還曾透露過去一年狠甩31公斤，變化非常大。馬上有網友將Joeman從2017年開箱iPhone X的影片到2025年開箱iPhone 17的影片融合剪接，成為一部非常流暢的短片，清楚看到Joeman這7年多來的變化。

網友覺得差別最大的是開箱iPhone 16（左）到iPhone 17（右）之間。（組合照，翻攝自YouTube）網友覺得差別最大的是開箱iPhone 16（左）到iPhone 17（右）之間。（組合照，翻攝自YouTube）

值得注意的是，網友使用的配樂是來自動畫《我獨自升級 第二季 -起於闇影-》中的〈ReawakeR〉，讓網友打趣留言：「我獨自升級台版搶先韓版上映了？？」、「Joeman獨自升級」、「已經不止升級了 我懷疑（開箱iPhone）16到17中間是二轉了吧」。

