確定離隊！李雅英鬆吐心聲 初見台灣球迷「充滿悸動」

李雅英離開電豹女。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神李雅英去年初開始為臺灣永豐雲豹啦啦隊電豹女應援，同年更加盟中職富邦啦啦隊，來台收穫極高人氣，而今（11）日電豹女發出「Thank you」文，感謝李雅英、牙牙、小馨之前為球隊的努力。而李雅英稍早也發聲了。

李雅英稍早透過社群回憶去年應援，「能夠成為台灣職業運動球團的一員，第一次近距離見到台灣籃球球迷時，那份悸動與緊張感至今都還鮮明。」

請繼續往下閱讀...

李雅英曬照感謝球團與粉絲。（翻攝自IG）

她也不忘感謝球團與粉絲們的愛與關注，「雖然很遺憾要以這樣的告別來結束，但我要向所有一直以來給予我無私支持的桃園台啤永豐雲豹的球迷們、總是開朗又充滿玩心、細心照顧我的電豹女成員們、每場比賽都熱情投入的球員們，以及在幕後默默付出的球團所有相關人員們，表達我最真摯的感謝！」

李雅英曬出過去在電豹女的照片，並提到自己學到了很多，也真心地應援過，「會一直懷著感恩的心，真的大家都辛苦了!」

