羅志祥失智母凌晨來電 竟成「神救援」

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「小豬」羅志祥先前公開母親罹患阿茲海默症，並孝順的表示自己會替媽媽記住所有回憶。今（11）羅志祥在社群發文，表示自己的母親雖然得了阿茲海默症，依然是「神隊友」，甚至更成為「神救援」，讓他沒有失約成為「鴿子王」。

羅志祥說：「5點20分要出發打球的我，鬧鐘已設定早上4點40分起（床）」，為了能早起，羅志祥便早早就寢，沒想到快要5點的時候，羅媽媽突然打電話給他，暖心提醒：「喂 阿祥啊 5點囉 等等要記得吃飯喔 還要多喝水內」。睡得迷迷糊糊的羅志祥說：「媽 現在早上內」，羅媽媽立刻說拍謝拍謝，還要羅志祥趕緊睡覺。

羅志祥發文表示，媽媽提醒他吃飯的電話，意外喊醒他。（翻攝自臉書）

神奇的時刻來了，羅志祥掛上電話後，一看時間，大驚：「哎呀媽呀 怎麼關掉鬧鐘的我都不知道」，可見睡得非常熟。媽媽雖然在房間裡分不清白天、黑夜，但因為已經習慣提醒羅志祥吃飯，把凌晨5點當作快要晚上6點，特地撥電話提醒羅志祥吃飯，拯救了意外按掉鬧鐘的羅志祥。

羅志祥感動說，從小他和媽媽就會每天互相打電話，因此這個習慣就算媽媽成為阿茲海默症患者也沒有忘記，更激動感謝媽媽的神救援。

