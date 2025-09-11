晴時多雲

娛樂 最新消息

謝佳見「最慘一年」痛失2至親 今母忌日哽咽：又幫妳多活1年

謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝佳見今（11日）出席「粉紅公益下午茶」，號召跑友穿上粉紅澎裙為乳癌防治應援。活動當天恰逢母親忌日，他坦言過去一直難以談論媽媽的話題，直到近年放下許多心結，才逐漸能侃侃而談。不過，一提到媽媽仍觸動傷痛回憶，他一度哽咽、眼眶泛紅。

謝佳見回憶，當年他才22歲的自己，母親卻因乳癌在40歲病逝，「那年很慘，我最愛的奶奶7月離世，隔兩個月媽媽也走了，那一年是我人生最慘的時候，現在對我來說，沒有任何事比這更慘了」，他至今仍懷念不已，每年都在心裡告訴媽媽說：「媽，我又幫妳多活了一年。」

謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

謝佳見表示，媽媽生前個性壓抑，確診乳癌已是末期，讓他深信「情緒會影響健康」，這段經歷也讓他領悟人生無常，不要把不開心延續到隔天，「我現在很容易放下、丟掉，隔天重新開始，人生本來就是可長可短，要把握當下的快樂的時光」。

謝佳見自認相當注重健康，雖偶爾熬夜，卻懂得調整平衡，笑說身體需要「像雲霄飛車般的起伏」來培養抵抗力。他固定接受健康檢查，目前「沒有紅字」，也提醒大家要重視保險，「沒什麼紅字就要趕快加保，這很重要，萬一有天沒辦法工作，需要躺在家裡、醫院休養，至少還有保障」，透露目前投保了5張保單。

謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）謝佳見出席粉紅公益路跑記者會，以實際行動全力支持「裙襬澎澎 RUN」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

至於生活挑戰，謝佳見分享，他去年才初學滑雪，跌到屁股瘀青也不放棄，直呼：「這種成就感太棒了！要趁年輕去玩，我這種過了40歲才去玩，真的太有勇氣了。」他接下來還想挑戰高空跳傘，「我很愛那種突然掉下來的感覺，太棒了，『大怒神』我超愛，我每2年就會去挑戰一次，如果沒去挑戰，就會覺得心臟變弱了。」

