娛樂 最新消息

（獨家）魏如萱認愛小21歲嫩弟電台驚傳「交棒」了！真實原因曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「娃娃」魏如萱日前認愛小21歲男友Ian，工作上也有大變動，她擔任Hit Fm聯播網「OH夜DJ」14年，原主持每週一到五、晚上九點到十一點的廣播節目，昨天卻交棒給「木木」林葦妮，讓粉絲相當捨不得，據悉她因為兒子路易即將上小學一年級，下半年又要忙「怪奇的珍珠」演唱會，所以邀來木木分擔工作。

魏如萱與木木交接。（翻攝自IG）魏如萱與木木交接。（翻攝自IG）

兩人前晚「交接」，魏如萱正式向聽眾介紹木木是「OH YA DJ」，木木表示見到魏如萱超緊張，手心都在流汗，魏如萱很肯定木木的口條，讓她相當害羞，也擔心魏如萱的聽眾會很不習慣，魏如萱安慰大家，「但我禮拜一禮拜二也是會上班。」

魏如萱還笑說，「現在是九月，要有新氣象、換季的感覺。」肯定木木的聲音很明亮、有精神，喊話聽眾要支持木木，木木直呼粉絲一定都會很想念她，魏如萱大笑，「我當DJ 21年了，粉絲如果沒有講一些捨不得、矯情的話，那我哭。」

魏如萱與木木交接。（翻攝自IG）魏如萱與木木交接。（翻攝自IG）

Hit Fm則表示，魏如萱接下來有演唱會巡迴，每個月都要飛到其他城市演出，所以電台部分就需要請假請其他DJ代班，其實很不好意思麻煩電台的大家。因此在跟電台討論過後，九月之後她主持時段的調整跟改變。九月八日起，Hit Fm聯播網星期一跟星期二晚上九點到十一點，一樣是「OH夜DJ」魏如萱主持，星期三到星期五晚上九點到十一點，由「OH YA DJ」木木主持。

