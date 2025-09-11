晴時多雲

娛樂 最新消息

結束黃金單身漢生活 陳漢典曾與愷樂、張文綺傳緋聞

陳漢典（左）、Lulu今宣布婚訊。（翻攝自IG）陳漢典（左）、Lulu今宣布婚訊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕三度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，終於在2023年奪下第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的陳漢典，今（11）宣布喜訊，將與同為優秀主持人的「Lulu」黃路梓茵結婚。消息一出演藝圈沸騰，眾多星友紛紛道賀。陳漢典出道至今曾傳與愷樂、張文綺傳過緋聞，去年底更透露自己單身4年，沒想到今天就傳來好消息。

陳漢典（左）因與愷樂合作兒童節目，曾傳出烏龍緋聞。（本報資料照）陳漢典（左）因與愷樂合作兒童節目，曾傳出烏龍緋聞。（本報資料照）

2010年陳漢典與愷樂因一起主持兒童節目傳出緋聞，不過這段緋聞很快就落幕。陳漢典當年與愷樂傳出緋聞不久後，就被拍到與圈外女友到摩鐵開房間，陳漢典也大方承認，與圈外女友交往2年在摩鐵開的是「星座房」，間接證實與愷樂的緋聞純屬「傳聞」。

吳宗憲一度想撮合陳漢典（紅框處）和邱慧雯（箭頭處），最後未成功。（本報資料照，超視提供）吳宗憲一度想撮合陳漢典（紅框處）和邱慧雯（箭頭處），最後未成功。（本報資料照，超視提供）

陳漢典與圈外女友上摩鐵開房間消息曝光之後，感情壓力變大，兩人同年就分手了。之後傳出陳漢典對女星邱慧雯有好感，吳宗憲更是大力撮合兩人，卻沒成功。對此，邱慧雯表示，陳漢典不夠主動；而且當時大家都知道陳漢典對邱慧雯有好感，講著講著效果多了，讓陳漢典更不敢主動邀約，兩人到最後連私下約會的機會都沒有。

陳漢典（右）曾被拍到與張文綺一起吃飯看電影，兩人強調只是朋友關係。（本報合成圖，資料照，記者陳奕全攝）陳漢典（右）曾被拍到與張文綺一起吃飯看電影，兩人強調只是朋友關係。（本報合成圖，資料照，記者陳奕全攝）

另外一段緋聞是陳漢典被拍到與女星張文綺約會，但兩人皆否戀情，陳漢典經紀人更表示只是單純朋友聚會，張文綺則解釋是節目錄影拍攝工作，所以陳漢典才會到她開的鹽酥雞店拍攝，之後兩人就順道去吃飯、看電影。

