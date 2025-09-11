晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）陳漢典昔坦承「對Lulu起過色心」連她生理期都清楚記得

陳漢典、Lulu搭檔多年，培養出好默契，今（11）日更拋出結婚震撼彈。（翻攝自IG）陳漢典、Lulu搭檔多年，培養出好默契，今（11）日更拋出結婚震撼彈。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人陳漢典與「Lulu」黃路梓茵搭檔多年，培養出好默契，今（11）日兩人更拋出結婚震撼彈，令外界相當驚喜，也好奇兩人究竟是什麼時候走到一起的？結婚消息傳出後，有網友翻出5年前兩人一同拍YT影片回答粉絲提問的畫面，笑著表示「陳漢典其實當時就坦承有對Lulu起過色心，到底是多沒CP感，才會一直不被認為是一對」。

陳漢典曾坦承對Lulu起過色心，還牢記她的生理期。（翻攝自YT）陳漢典曾坦承對Lulu起過色心，還牢記她的生理期。（翻攝自YT）

陳漢典曾在2020年登上Lulu的YT頻道，當時兩人一起回應粉絲提問，順便玩起默契大考驗，其中有趣的題目包含「陳漢典平均一天會對Lulu起幾次色心」、「Lulu上次月經來是什麼時候」，當時兩人還只是朋友，但陳漢典仍坦承「一天會起4次色心」，甚至連Lulu經期都清晰記得，如今回顧起該畫面顯得格外甜蜜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中