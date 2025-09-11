（影）陳漢典昔坦承「對Lulu起過色心」連她生理期都清楚記得

陳漢典、Lulu搭檔多年，培養出好默契，今（11）日更拋出結婚震撼彈。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人陳漢典與「Lulu」黃路梓茵搭檔多年，培養出好默契，今（11）日兩人更拋出結婚震撼彈，令外界相當驚喜，也好奇兩人究竟是什麼時候走到一起的？結婚消息傳出後，有網友翻出5年前兩人一同拍YT影片回答粉絲提問的畫面，笑著表示「陳漢典其實當時就坦承有對Lulu起過色心，到底是多沒CP感，才會一直不被認為是一對」。

陳漢典曾坦承對Lulu起過色心，還牢記她的生理期。（翻攝自YT）

陳漢典曾在2020年登上Lulu的YT頻道，當時兩人一起回應粉絲提問，順便玩起默契大考驗，其中有趣的題目包含「陳漢典平均一天會對Lulu起幾次色心」、「Lulu上次月經來是什麼時候」，當時兩人還只是朋友，但陳漢典仍坦承「一天會起4次色心」，甚至連Lulu經期都清晰記得，如今回顧起該畫面顯得格外甜蜜。

