晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃豪平2週前毒舌預言孤老終生 Lulu閃婚陳漢典他急發文道歉

黃豪平在《綜藝大熱門》最後一集毒舌預言「Lulu會孤老終生」。（翻攝自臉書、YT）黃豪平在《綜藝大熱門》最後一集毒舌預言「Lulu會孤老終生」。（翻攝自臉書、YT）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lulu黃路梓茵今（11日）無預警宣布與多年搭檔陳漢典結婚，消息震撼演藝圈，圈內好友也紛紛送上祝福。先前才在節目上開玩笑斷言她「會孤老終生」的黃豪平，聽到喜訊後第一時間發文，坦言自己又驚又喜。

黃豪平曬出AI合成「道歉圖」，祝福Lulu、陳漢典。（翻攝自臉書）黃豪平曬出AI合成「道歉圖」，祝福Lulu、陳漢典。（翻攝自臉書）

黃豪平曾在《綜藝大熱門》最終集代表諧星發表畢業感言時，毒舌吐嘈好友：「妳在節目裡待了12年換了兩個男友，還是滿足不了妳，我覺得妳會孤老終生。」沒想到節目播出不到兩週，Lulu就閃電宣告揮別單身、修成正果。

對此，黃豪平笑說：「現在道歉還來得及嗎？」並貼出自己用AI合成的「道歉圖」，祝福Lulu和陳漢典「一起走進幸福的大眠」，直言「還在震驚，但越想越開心，謝謝你們為烏煙瘴氣的世界帶來了無限的美好」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中