黃豪平2週前毒舌預言孤老終生 Lulu閃婚陳漢典他急發文道歉

黃豪平在《綜藝大熱門》最後一集毒舌預言「Lulu會孤老終生」。（翻攝自臉書、YT）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lulu黃路梓茵今（11日）無預警宣布與多年搭檔陳漢典結婚，消息震撼演藝圈，圈內好友也紛紛送上祝福。先前才在節目上開玩笑斷言她「會孤老終生」的黃豪平，聽到喜訊後第一時間發文，坦言自己又驚又喜。

黃豪平曬出AI合成「道歉圖」，祝福Lulu、陳漢典。（翻攝自臉書）

黃豪平曾在《綜藝大熱門》最終集代表諧星發表畢業感言時，毒舌吐嘈好友：「妳在節目裡待了12年換了兩個男友，還是滿足不了妳，我覺得妳會孤老終生。」沒想到節目播出不到兩週，Lulu就閃電宣告揮別單身、修成正果。

對此，黃豪平笑說：「現在道歉還來得及嗎？」並貼出自己用AI合成的「道歉圖」，祝福Lulu和陳漢典「一起走進幸福的大眠」，直言「還在震驚，但越想越開心，謝謝你們為烏煙瘴氣的世界帶來了無限的美好」。

