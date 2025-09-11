Lulu「大學被拉上台」初遇陳漢典 主持搭檔12年早埋緣分

Lulu與陳漢典今驚喜宣布結婚，12年主持搭檔修成正果。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）無預警宣布結婚，消息震驚演藝圈。其實兩人早在Lulu大學時期就結下緣分，當年她在校園演唱會上被同學起鬨上台，與擔任主持的陳漢典首次同框模仿蔡頭大哥，埋下日後合作的種子。

Lulu曾在YouTube頻道回顧那段往事，笑說自己大學是個怪妹，當時她在校園演唱會上初次與陳漢典同台模仿蔡頭大哥，畫面讓她印象深刻。沒想到多年後進入演藝圈，兩人又因《綜藝大熱門》再度合作，一起主持整整12年。

出道初期Lulu主動私訊陳漢典，卻等了2、3天才收到回覆。（翻攝自IG）

兩人的私下互動其實並非一開始就熱絡。Lulu透露，出道初期曾主動私訊陳漢典，卻被對方「遲遲2到3天才回覆」，讓她直呼「好尷尬！」直到某節目策劃安排陳漢典邀約她吃飯，兩人才真正單獨碰面，只是當時陳漢典不擅交際，氣氛略顯生硬，Lulu笑稱「整人效果並沒有達成預期」，之後也沒有再有私下約會。

