晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu「大學被拉上台」初遇陳漢典 主持搭檔12年早埋緣分

Lulu與陳漢典今驚喜宣布結婚，12年主持搭檔修成正果。（翻攝自IG）Lulu與陳漢典今驚喜宣布結婚，12年主持搭檔修成正果。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）無預警宣布結婚，消息震驚演藝圈。其實兩人早在Lulu大學時期就結下緣分，當年她在校園演唱會上被同學起鬨上台，與擔任主持的陳漢典首次同框模仿蔡頭大哥，埋下日後合作的種子。

Lulu曾在YouTube頻道回顧那段往事，笑說自己大學是個怪妹，當時她在校園演唱會上初次與陳漢典同台模仿蔡頭大哥，畫面讓她印象深刻。沒想到多年後進入演藝圈，兩人又因《綜藝大熱門》再度合作，一起主持整整12年。

出道初期Lulu主動私訊陳漢典，卻等了2、3天才收到回覆。（翻攝自IG）出道初期Lulu主動私訊陳漢典，卻等了2、3天才收到回覆。（翻攝自IG）

兩人的私下互動其實並非一開始就熱絡。Lulu透露，出道初期曾主動私訊陳漢典，卻被對方「遲遲2到3天才回覆」，讓她直呼「好尷尬！」直到某節目策劃安排陳漢典邀約她吃飯，兩人才真正單獨碰面，只是當時陳漢典不擅交際，氣氛略顯生硬，Lulu笑稱「整人效果並沒有達成預期」，之後也沒有再有私下約會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中