晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu、陳漢典結婚並非偶然 兩人有「三世情緣」

陳漢典（左）、Lulu今無預警爆出結婚喜訊。（翻攝自IG）陳漢典（左）、Lulu今無預警爆出結婚喜訊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵與陳漢典攜手主持《綜藝大熱門》12年，今（11日）無預警在社群拋出結婚喜訊；陳漢典稍早也轉發節目在去年5月曝光的照片，寫下：「好喜歡這張！」也喊話節目：「讓我們等到了！」背景音樂是前陣子才剛宣布婚訊的泰勒絲的經典情歌《Love Story》。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈，指兩人有「三世情緣」，姻緣天注定。

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈，指兩人有「三世情緣」。（翻攝自臉書）神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈，指兩人有「三世情緣」。（翻攝自臉書）

阿谷老師通靈兩人前世今生，指出陳漢典與Lulu有三世緣分，今生的結合是注定的。阿谷老師更進一步指出，陳漢典、Lulu前兩世緣分都與戰亂有關。

阿谷老師說，陳漢典和Lulu第一世生在災難很多的戰亂時代，兩人是一起逃亡的亡命鴛鴦，更產生陪伴的情感，後因船難失散，彼此至死再未相逢。由於太過掛念對方是否仍活著，第二世仍然生在戰爭時代，陳漢典轉生為軍官；Lulu則是平民百姓家的女兒。第二世的陳漢典在某戶人家桌底下找到戰爭中唯一存活的女兒，那位女性就是Lulu，身為軍官的陳漢典便帶著Lulu一起逃離戰火。

阿谷老師指，今生陳漢典（左）與Lulu兩人注定要成為夫妻。（翻攝自IG）阿谷老師指，今生陳漢典（左）與Lulu兩人注定要成為夫妻。（翻攝自IG）

阿谷老師也指出，前世陳漢典是個很貼心的人，希望能靠自己的能力保護他人。今生的相遇，就是陳漢典與Lulu兩人欲圓滿對彼此的遺憾，所以基於責任，兩人的緣分是天注定。

雖然有三世情緣，不過，阿谷老師提醒，陳漢典和Lulu的價值觀大致相符，但雙方原生家庭價值觀有些許差別，必須花時間、心力溝通。整體來說，阿谷老師認為兩人面對任何事情都非常願意共同克服，婚姻應可長久。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中