Lulu、陳漢典結婚並非偶然 兩人有「三世情緣」

陳漢典（左）、Lulu今無預警爆出結婚喜訊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵與陳漢典攜手主持《綜藝大熱門》12年，今（11日）無預警在社群拋出結婚喜訊；陳漢典稍早也轉發節目在去年5月曝光的照片，寫下：「好喜歡這張！」也喊話節目：「讓我們等到了！」背景音樂是前陣子才剛宣布婚訊的泰勒絲的經典情歌《Love Story》。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈，指兩人有「三世情緣」，姻緣天注定。

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈，指兩人有「三世情緣」。（翻攝自臉書）

阿谷老師通靈兩人前世今生，指出陳漢典與Lulu有三世緣分，今生的結合是注定的。阿谷老師更進一步指出，陳漢典、Lulu前兩世緣分都與戰亂有關。

阿谷老師說，陳漢典和Lulu第一世生在災難很多的戰亂時代，兩人是一起逃亡的亡命鴛鴦，更產生陪伴的情感，後因船難失散，彼此至死再未相逢。由於太過掛念對方是否仍活著，第二世仍然生在戰爭時代，陳漢典轉生為軍官；Lulu則是平民百姓家的女兒。第二世的陳漢典在某戶人家桌底下找到戰爭中唯一存活的女兒，那位女性就是Lulu，身為軍官的陳漢典便帶著Lulu一起逃離戰火。

阿谷老師指，今生陳漢典（左）與Lulu兩人注定要成為夫妻。（翻攝自IG）

阿谷老師也指出，前世陳漢典是個很貼心的人，希望能靠自己的能力保護他人。今生的相遇，就是陳漢典與Lulu兩人欲圓滿對彼此的遺憾，所以基於責任，兩人的緣分是天注定。

雖然有三世情緣，不過，阿谷老師提醒，陳漢典和Lulu的價值觀大致相符，但雙方原生家庭價值觀有些許差別，必須花時間、心力溝通。整體來說，阿谷老師認為兩人面對任何事情都非常願意共同克服，婚姻應可長久。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

