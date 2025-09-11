晴時多雲

娛樂 最新消息

大牙拍三立八點檔仍力挺江祖平 被問立場敏感回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈、楊麗音等人今出席公視台語台電視電影《夾縫人生》記者會，劇中她因遭受家暴離家，成為無家者；戲外她是現代婦女基金會倡議人，也是#METOO事件受害者，日前挺身聲援江祖平。只是她剛好在拍三立八點檔《百味人生》，被問到立場是否敏感？她回：「電視台也有聲明說會秉公處理。」不覺得因此有壓力。

大牙首次演出電視電影，在《夾縫人生》飾演無家者。（公視台語台提供）大牙首次演出電視電影，在《夾縫人生》飾演無家者。（公視台語台提供）

大牙提到三立總經理高明慧是女性也是媽媽，「我相信她發的聲明，會好好照顧旗下一千多個員工，畢竟也代表一千多個家庭，相信會好好處理。」而她和江祖平不認識，僅在共同好友聚會上碰過面。她以過來人心情提到現在壓力最大的應該就是江祖平，「這是難熬煎熬的過程。」

楊麗音在《夾縫人生》飾演靠拾荒度日的阿媽。（公視台語台提供）楊麗音在《夾縫人生》飾演靠拾荒度日的阿媽。（公視台語台提供）

而楊麗音則自嘲是性騷擾絕緣體，一入行就被提醒「要小心導演約喝咖啡、到房間看劇本」。她第一部電影是導演侯孝賢執導的《兒子的大玩偶》，當時還是少女的她一直擔心被導演邀約，但她說：「一直到殺青，導演一通電話也沒！」

此外，金鐘導演王傳宗首次挑戰黑白電視電影作品《夾縫人生》即將在9月21日晚上9點於公視台語台第14頻道播出。內容敘述債務纏身的中年男子洪毓璟，因緣際會被拾荒老人楊麗音收留到高架橋下的夾縫空間，與家暴婦女周宜霈、跛腳的王自強同居生活，發展出一段沒有血緣卻比家人更親密的情感。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

