娛樂 最新消息

Lulu、陳漢典閃婚！王偉忠喜曝「第一個孩子名字」

陳漢典（右）昨天先打電話告知王偉忠結婚喜訊。（翻攝自臉書）陳漢典（右）昨天先打電話告知王偉忠結婚喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Lulu、陳漢典無預警拋出「世紀大彩蛋」，兩人同時在社群宣布結婚，讓人開心又震驚。王偉忠身為兩人長輩，提到昨天陳漢典已經提前打給他告知喜訊，一開口就是「偉忠哥，我要結婚了！」並透露結婚對象是Lulu，讓王偉忠也頗為訝異，但他喜悅比驚嚇多，直呼：「漢典，很好，我覺得，我的感動比驚喜來得多！」他也提到自己忍不住對陳漢典說：「你們生的第一個孩子，可以起名叫『陳綜藝』！」

王偉忠表示，陳漢典一開始沒有告知他對象是誰，因此自己反問陳漢典：「你每次都這麼神秘，我們認識幾十年，你從來沒告訴過我、你有什麼女朋友。」陳漢典停了2秒鐘才回是Lulu，王偉忠聽聞後說：「漢典你沒有叫我猜，如果要我猜對方是誰的話，我想，我應該會猜.....LuLu！」

王偉忠表示自己在這個圈子這麼多年，看到許多年輕人辛辛苦苦地打進圈子，一步一步努力奮鬥，慢慢有所成就、成家立業，總讓他很欣慰，「尤其漢典與LuLu兩個人都是我看著長大的，當然感動，立刻叮嚀漢典要好好珍惜！」

點圖放大header
點圖放大body

