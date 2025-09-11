鼓鼓佩服Lulu陳漢典藏愛功夫 過來人經驗談「找到對的人很幸福」

鼓鼓抱著狗兒子出席活動，露出開心笑容。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯今年2月底和愛情長跑多年的大元結婚，升格人夫半年多，仍沉浸在婚姻生活的喜悅中，今（11日）出席活動得知好友陳漢典和Lulu宣布婚訊，他也立刻留訊息給他們，送上誠摯祝福。

受邀擔任眼鏡品牌JINS的「動物友好大使」，鼓鼓今出席「動物友好樂園：魔法療癒森林」展覽開幕儀式，帶著寶貝狗兒子「呂小柱」亮相，這是他一年前從繁殖場救出的高齡馬爾濟斯，陪伴一年，已讓「呂小柱」化不安為依賴，鼓鼓說：「牠給我的愛比我多更多。」

鼓鼓很開心有愛犬「呂小柱」的陪伴。（相信音樂提供）

聽到陳漢典和Lulu宣布婚訊，鼓鼓說：「很興奮，這幾年在我心裡，我覺得他們是很適合的一對，沒想到這麼突然就公布，聽到馬上留訊息給他們，很替他們開心。我覺得這是一個很棒的事情，不管在工作還是生活上都會給他們帶來另一個新的氣象，我有感覺過這個氛圍，很恭喜他們。」

事前鼓鼓也不知道陳漢典和Lulu交往中，鼓鼓笑說：「我覺得他們算是保密的很好，我也滿佩服的，所以這段情一定可以走得很長久！」鼓鼓新婚才半年多，他以過來人身分談到：「走到人生下一步，找到對的人是很幸福的事情，而且它會帶給你很大的能量，第二個新的人生會很棒。」對陳漢典和Lulu充滿祝福。

鼓鼓（右）曾和陳漢典勾手跳舞，得知他結婚很開心。（翻攝自IG）

鼓鼓說他和老婆大元尚未考慮辦婚禮，笑說先等陳漢典和Lulu辦婚禮，被問到紅包要包很大包嗎？他也笑說：「好哈哈哈，沒問題。」鼓鼓也談到，他和陳漢典比較常碰到，「他最近發了一首單曲《我不會跳》，那時候有去跟他一起跳舞，他其實是非常熱愛跳舞的，一個很棒的演員跟主持人，希望他後面會出一些情歌，感覺不錯唷！」

今天鼓鼓也手作屬於他和狗兒子的黏土相框，還加上黃色惡魔角及微笑做裝飾，他談到：「我剛領養牠時牠都很害怕我，很像我是個惡魔一樣；笑臉則是牠帶給我的一切，牠像小天使一樣帶給我和大家很多笑容！」

