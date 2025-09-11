晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

注意！ 鬼門關9禁忌要小心

農曆七月初一基隆開基老大公廟開龕門，象徵鬼門開，進入鬼月。9月21日則是農曆鬼門關的日子。（本報資料照，記者林欣漢攝）農曆七月初一基隆開基老大公廟開龕門，象徵鬼門開，進入鬼月。9月21日則是農曆鬼門關的日子。（本報資料照，記者林欣漢攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕農曆七月俗稱「鬼月」或「民俗月」，民間相信這段期間地府的鬼門會打開，讓「好兄弟」們回到陽間遊歷、探訪親友。9月21日則是農曆7月「鬼門關」的日子，清水孟星座塔羅小孟老師提醒大家鬼門關有9大禁忌，自由時報娛樂頻道讀者不妨參考看看。

清水孟星座塔羅小孟老師。（翻攝自臉書）清水孟星座塔羅小孟老師。（翻攝自臉書）

1、別放磁鐵

因為磁鐵有吸引力、磁性，會把鬼魂吸收回來，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完

若沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃。

3、不要聽佛經

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香

鬼門關當天若擺太花香的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去，附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭

否則好兄弟會循微光而來，不願離去。

7、不要說再見

鬼門關當天避免跟好友、親友、小孩說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時再來找你。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中