注意！ 鬼門關9禁忌要小心

農曆七月初一基隆開基老大公廟開龕門，象徵鬼門開，進入鬼月。9月21日則是農曆鬼門關的日子。（本報資料照，記者林欣漢攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕農曆七月俗稱「鬼月」或「民俗月」，民間相信這段期間地府的鬼門會打開，讓「好兄弟」們回到陽間遊歷、探訪親友。9月21日則是農曆7月「鬼門關」的日子，清水孟星座塔羅小孟老師提醒大家鬼門關有9大禁忌，自由時報娛樂頻道讀者不妨參考看看。

清水孟星座塔羅小孟老師。（翻攝自臉書）

1、別放磁鐵

因為磁鐵有吸引力、磁性，會把鬼魂吸收回來，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完

若沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃。

3、不要聽佛經

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香

鬼門關當天若擺太花香的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去，附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭

否則好兄弟會循微光而來，不願離去。

7、不要說再見

鬼門關當天避免跟好友、親友、小孩說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時再來找你。

☆民俗說法僅供參考☆

