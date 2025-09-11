晴時多雲

（影）Lulu閃嫁陳漢典！婚前備戰當媽凍卵33顆

主持12年搭檔升格夫妻，Lulu、陳漢典閃婚震撼全網。（翻攝自臉書）主持12年搭檔升格夫妻，Lulu、陳漢典閃婚震撼全網。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕34歲的Lulu黃路梓茵今（11日）驚喜宣布與41歲陳漢典結婚，這對在《綜藝大熱門》合作12年的主持搭檔正式升格夫妻。而Lulu早在今年4月24日生日前夕，就為了實現「婚後當媽媽」的願望，送自己一份34歲生日大禮，成功凍卵33顆。

Lulu當時把諮詢、打針到手術的過程完整拍成影片上傳YouTube，不僅公開卵子「寫真照」，也替不少有同樣疑問的女性解惑。Lulu坦言一直有結婚生小孩的念頭，搬新家時甚至萌生布置嬰兒房的想法，因此決定提早凍卵，卻也歷經身體狀況干擾：諮詢後經期大亂、計劃一度受影響，直到兩個月後才順利展開療程。

Lulu打破卵針痛到尖叫「好可怕」，最後順利取出33顆卵子。（翻攝自YouTube）Lulu打破卵針痛到尖叫「好可怕」，最後順利取出33顆卵子。（翻攝自YouTube）

Lulu因害怕自行注射，打電話求救妹妹幫忙，妹妹還上網看教學影片前後幫她打了4次排卵針。真正進醫院打破卵針時，兩針更是痛到讓她尖叫「好可怕」。幸好最後順利取出33顆卵子。

