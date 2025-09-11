郭采潔現蹤公館！返台過雙十連假 金曲新人也來了

LÜCY也將現身。（PIPE Live Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第六屆「秋OUT音樂節」即將於10／11-10／12雙十連假舉辦，豪華卡在近期全面解鎖，號召不少女性音樂人齊聚一堂，郭采潔擔綱主唱的神祕樂團Mola Oddity、9m88、Karencici、陳嫺靜、Andr 、LÜCY、JUD 陳泳希等，都成為今年必看重點。

「秋OUT」再公布陳泳希加入。（PIPE Live Music提供）

本屆還網羅來自日本澀谷系傳奇音樂教父 Cornelius（小山田圭吾），首次來台演出的日本話題樂團「礼賛」，在征戰武道館之前，搶先來秋OUT插旗；同時也請到全方位「饒舌詩人」KID FRESINO助陣，並加碼釋出「前夜祭」演出，力邀「金曲新人」someshiit 山姆揭開序幕，華麗陣容讓樂迷驚呼「『秋OUT音樂節』是挖到石油嗎？」

someshit山姆將出席「秋OUT」前夜祭。（PIPE Live Music提供）

「秋OUT音樂節」近期除了完整曝光所有演出陣容，也公開現場將分為付費舞台與免費舞台區域，八大舞台分別座落在公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、PIPE Live Music、寶藏巖旁河濱綠地，無論是否有購票，都能相約朋友共同感受最Chill的音樂風景。

