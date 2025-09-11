晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭采潔現蹤公館！返台過雙十連假 金曲新人也來了

LÜCY也將現身。（PIPE Live Music提供）LÜCY也將現身。（PIPE Live Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第六屆「秋OUT音樂節」即將於10／11-10／12雙十連假舉辦，豪華卡在近期全面解鎖，號召不少女性音樂人齊聚一堂，郭采潔擔綱主唱的神祕樂團Mola Oddity、9m88、Karencici、陳嫺靜、Andr 、LÜCY、JUD 陳泳希等，都成為今年必看重點。

「秋OUT」再公布陳泳希加入。（PIPE Live Music提供）「秋OUT」再公布陳泳希加入。（PIPE Live Music提供）

本屆還網羅來自日本澀谷系傳奇音樂教父 Cornelius（小山田圭吾），首次來台演出的日本話題樂團「礼賛」，在征戰武道館之前，搶先來秋OUT插旗；同時也請到全方位「饒舌詩人」KID FRESINO助陣，並加碼釋出「前夜祭」演出，力邀「金曲新人」someshiit 山姆揭開序幕，華麗陣容讓樂迷驚呼「『秋OUT音樂節』是挖到石油嗎？」

someshit山姆將出席「秋OUT」前夜祭。（PIPE Live Music提供）someshit山姆將出席「秋OUT」前夜祭。（PIPE Live Music提供）

「秋OUT音樂節」近期除了完整曝光所有演出陣容，也公開現場將分為付費舞台與免費舞台區域，八大舞台分別座落在公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、PIPE Live Music、寶藏巖旁河濱綠地，無論是否有購票，都能相約朋友共同感受最Chill的音樂風景。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中