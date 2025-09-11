李雅英離隊！「應援兩年畢業」電豹女發Thank You文送別

電豹女發出「Thank you」文感謝李雅英、牙牙、小馨之前為球隊的努力。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神李雅英去年初開始為臺灣永豐雲豹啦啦隊電豹女應援，同年更加盟中職富邦啦啦隊，來台收穫極高人氣，而今（11）日電豹女發出「Thank you」文，感謝李雅英、牙牙、小馨之前為球隊的努力。

電豹女感謝李雅英連續兩季為主場帶來精彩萬分的舞蹈演出、活力滿滿的場邊應援，以及充滿亮點的賽前賽後活動。「從一開始親切有禮的互動，到暖暖貼心的交流，再到調皮搞笑的玩鬧，每一階段的雅英都是電豹女們心目中最美、最甜的歐膩。更是讓豹寶們充滿幸福甜蜜感的女神。」更不忘喊話：「即使未來不在同一隊，相信還是會常見面的。歡迎隨時回娘家找電豹女們玩呦。」

看來李雅英合約期滿已不再續約，電豹女也感謝三位女孩陪著球迷們一起應援、一起用滿滿的能量點亮雲豹主場。至於李雅英新動向及畢業感想，記者詢問其經紀人，對方至截稿前尚未回應。

