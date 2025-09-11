晴時多雲

娛樂 最新消息

陳漢典轉發媒人貼文！羞喊「好喜歡這張」 去年520早被催婚

Lulu、陳漢典爆閃婚，《綜藝大熱門》去年早就劇透。（翻攝自IG）Lulu、陳漢典爆閃婚，《綜藝大熱門》去年早就劇透。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典攜手主持《綜藝大熱門》12年，今（11日）無預警在社群拋出結婚喜訊。而陳漢典稍早也轉發節目在去年5月曝光的照片，寫下：「好喜歡這張！」也喊話節目：「讓我們等到了！」背景音樂是前陣子才剛宣布婚訊的泰勒絲的經典情歌《Love Story》，再度閃瞎網友。

陳漢典將娶回好戰友Lulu，稍早他曝光最喜歡的一張合照，是去年《綜藝大熱門》在IG上整理的Lu典CP合照特輯，小編寫下：「每次都鬧得轟轟烈烈的大熱門CP，祝大家520快樂 ，我愛你捏。」可以看到在一連串的CP照中，陳漢典最喜歡一張2人在錄影時雙眼無神的模樣，沒有偶包又親民。

《綜藝大熱門》小編當時也偷偷向主持人喊話:「大熱門CP ，整個大熱門都希望能成，日期看好了嗎 ？憲哥紅包準備好了！」如今陳漢典、Lulu真的修成正果，可見小編真是大媒人。

在 Instagram 查看這則貼文

綜藝大熱門（@hotdoor_night）分享的貼文

