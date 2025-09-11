晴時多雲

娛樂 最新消息

風田七夕閃婚！自爆老婆像長澤雅美 婚前健檢「精子超活躍」

SpeXial風田宣布喜訊，十多年後重逢舊識終成夫妻。（翻攝自臉書）SpeXial風田宣布喜訊，十多年後重逢舊識終成夫妻。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕33歲日籍男星風田在七夕情人節拋出結婚喜訊，他在社群手寫信中向粉絲報告：「我結婚了，她是一個非常幽默又貼心的日本女生。我覺得很幸運能夠和她攜手走向未來。」昨（10日）風田透過YouTube影片公開更多細節。

風田大方談及太太的工作、氣質以及戀情進展。他說對方比自己大一歲，從事時尚相關工作，「整個人的氛圍很像日本女演員長澤雅美，美麗和可愛並存。」兩人十多年前曾在朋友聚會認識，當時沒有深入交流，直到多年後偶然再遇，重新認識後發現價值觀合拍，決定以結婚為前提交往。

風田七夕閃婚，公開與時尚圈妻子結婚細節。（翻攝自YouTube）風田七夕閃婚，公開與時尚圈妻子結婚細節。（翻攝自YouTube）

風田笑稱，登記前沒有特別求婚，兩人順其自然成為夫妻，小倆口還安排了婚前健康檢查，「我的精子超級活躍，醫生都嚇到了」。至於婚禮，他坦言若補辦會選擇小型、低調的家宴，「與其說是結婚典禮，不如說想做旅行和婚紗」，蜜月旅行鎖定馬爾地夫，婚紗照是否公開則尊重妻子意願。他也透露，演藝重心在台灣，未來老婆將會一起搬來；若有一天她願意露臉拍片，他絕對尊重，並呼籲外界「不要過度打探隱私」，強調「如果傷害太太的話，我會XX了你們。」

