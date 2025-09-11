晴時多雲

娛樂 最新消息

劉品言終於公布寶寶性別！虧宋芸樺愧疚道歉：打了96通電話給我

劉品言今挺著孕肚出席活動，說寶寶是女兒。（記者潘少棠攝）劉品言今挺著孕肚出席活動，說寶寶是女兒。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言6月曝光懷孕喜訊後，寶寶的性別一直是大家想知道的話題，但先前好友宋芸樺意外暴雷是女兒，劉品言今出席活動時認了確實是女兒，也沒有因為好友說溜嘴而受影響，還打趣說：「我不理她96分鐘。」順便幫好友電影《96分鐘》宣傳，但偷偷透露宋芸樺不小心暴雷很慌張，「大概打了96通電話給我。」

劉品言寶寶性別已經不小心被老公連晨翔、好友宋芸樺暴雷。（記者潘少棠攝）劉品言寶寶性別已經不小心被老公連晨翔、好友宋芸樺暴雷。（記者潘少棠攝）

其實早在宋芸樺暴雷之前，連晨翔早就在受訪時不小心說是女兒，當時連晨翔被問到老婆懷孕，他指出「懷孕時，媽媽比較辛苦，希望她想公布寶寶性別時，再由她公開」，只是下一句不小心脫口而出：「只希望她們母女均安就好。」瞬間曝光性別後，他愣了好幾拍，甚至想要跪下，最後媒體答應他要求。

此外，劉品言近日不斷發出美食照片，透露出自己孕期「孕婦吃得很好」，甚至已開始試吃彌月禮盒，笑稱：「好像也有點怕太好！」也有不少粉絲誇獎連晨翔把她照顧得很好，是被幸福圍繞的孕媽咪。

