晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲昨早劇透Lulu、陳漢典婚訊 今再爆「婚禮時間點」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典攜手主持《綜藝大熱門》12年，今（11日）無預警在社群拋出結婚喜訊。不過其實《大熱門》靈魂人物吳宗憲早已忍不住，在昨晚直播時洩了口風，笑稱：「反正就是有好事，但講不出來，真的太厲害了！等個2、3天大家就知道。」臉上藏不住喜意。

吳宗憲昨晚直播時已藏不住笑意。（翻攝自直播畫面）吳宗憲昨晚直播時已藏不住笑意。（翻攝自直播畫面）

吳宗憲稍早向媒體進一步爆料，Lulu與陳漢典其實早在1年前就開始交往，兩人為了保密都選在Lulu位於內湖的住家約會，才未被外界察覺。他回憶：「當時就覺得奇怪，漢典明明住新北市，卻老是跟Lulu往同一個方向走。」

吳宗憲稍早向媒體進一步爆料，Lulu與陳漢典其實早在1年前就開始交往。（翻攝自直播畫面）吳宗憲稍早向媒體進一步爆料，Lulu與陳漢典其實早在1年前就開始交往。（翻攝自直播畫面）

據吳宗憲透露，小倆口將於明年1月在台灣舉辦婚禮，不會選擇海外舉辦。他也笑喊：「演藝圈現在需要一些喜事！」對於外界好奇Lulu是否「有喜」，憲哥則回應：「應該還沒有啦！但我希望他們趕快生，畢竟Lulu已經34歲，再不生就算高齡產婦。她之前不是去凍卵？不然卵子要凍到什麼時候？」語帶祝福又不忘搞笑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中