吳宗憲昨早劇透Lulu、陳漢典婚訊 今再爆「婚禮時間點」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典攜手主持《綜藝大熱門》12年，今（11日）無預警在社群拋出結婚喜訊。不過其實《大熱門》靈魂人物吳宗憲早已忍不住，在昨晚直播時洩了口風，笑稱：「反正就是有好事，但講不出來，真的太厲害了！等個2、3天大家就知道。」臉上藏不住喜意。

吳宗憲昨晚直播時已藏不住笑意。（翻攝自直播畫面）

吳宗憲稍早向媒體進一步爆料，Lulu與陳漢典其實早在1年前就開始交往，兩人為了保密都選在Lulu位於內湖的住家約會，才未被外界察覺。他回憶：「當時就覺得奇怪，漢典明明住新北市，卻老是跟Lulu往同一個方向走。」

吳宗憲稍早向媒體進一步爆料，Lulu與陳漢典其實早在1年前就開始交往。（翻攝自直播畫面）

據吳宗憲透露，小倆口將於明年1月在台灣舉辦婚禮，不會選擇海外舉辦。他也笑喊：「演藝圈現在需要一些喜事！」對於外界好奇Lulu是否「有喜」，憲哥則回應：「應該還沒有啦！但我希望他們趕快生，畢竟Lulu已經34歲，再不生就算高齡產婦。她之前不是去凍卵？不然卵子要凍到什麼時候？」語帶祝福又不忘搞笑。

