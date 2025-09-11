金鐘入圍前哨 柯佳嬿吐出道20年「最內耗時期」

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視網路節目《換邊發球》跳脫傳統對談節目框架，每集邀請不同領域來賓，兩人既是主持人也是受訪者，透過不斷「換邊」角色，激盪出多元視角與深度對話。本集邀來金鐘影后柯佳嬿與暢銷作家陳雪，暢談彼此對「內耗」的經驗與看法。

公視《換邊發球》邀請柯佳嬿（右）與作家陳雪（左）對談探討內耗。（公視提供）

出道滿20年的柯佳嬿，代表作包括《想見你》、《童話故事下集》等。她坦言，最容易感到內耗的是剛出道的那段時間，年紀輕輕便得面對網路各方評論，一度陷入自我懷疑與否定。花了很長時間調整心態後，她找到紓解之道──與親友傾訴、轉換心情，「很多事情自己悶著頭想會覺得很嚴重，可是和朋友聊或許能得到新的觀點。」她也學到要練習放寬眼光與想法，看事情角度不同，煩惱就能減緩。

她進一步分享，自信來自於學會喜歡自己、接納所有面向。「我曾因別人覺得我不夠活潑而試著改變，但那並不讓我快樂。後來開始把自己的感受放在前面，就覺得沒關係，那就這樣吧。」

陳雪則以創作《摩天大樓》為例，從純文學轉向懸疑小說時，曾經歷掙扎與自我消耗，但突破舒適圈後，這本書也成為她的代表作之一。她認為，內耗不一定全然負面，「有一種好的內耗，是階段性、有所作為的；適當的焦慮沒有不好，重點是它帶給你什麼。」

柯佳嬿自爆出道曾面臨黑暗時期，學會「知足」擺脫社群時代比較心態。（公視提供）

談到社群時代如何不與他人比較，柯佳嬿認為這種心態難免，但要懂得「知足」。她常在光鮮亮麗的工作結束後，看到國際戰亂新聞，會產生「平行時空」的錯覺：「每天我們這麼看重的焦慮與煩惱，與世界各地正在發生的事相比，其實微不足道，有時想一想甚至有點好笑；我們已擁有這麼多了，卻仍覺得不滿足，這也有點可怕。」

