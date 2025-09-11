晴時多雲

娛樂 最新消息

Lulu閃嫁陳漢典！網友笑著看哭齊喊「神仙組合要幸福」

陳漢典（左）閃婚LuLu，網友們笑著看到哭。（翻攝自臉書）陳漢典（左）閃婚LuLu，網友們笑著看到哭。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）突拋結婚喜訊，不僅震撼整個演藝圈，更瞬間在社群掀起海嘯般討論，大批網友湧入2人留言狂刷「太驚喜了」、「根本神仙組合一定要幸福！」還有人感性表示，「我從笑著看到變哭著看」、「這比連續劇還要精彩」，讓整個網路瞬間被甜蜜氛圍洗版。

Lulu與陳漢典長年同台合作，默契早已是主持界公認的黃金拍檔，這次突然宣布結婚，讓不少粉絲完全不敢相信，直呼「演藝圈最強組合竟然真的修成正果！」，還有人搞笑留言：「這比八點檔還有反轉」、「編劇都不敢寫的劇情真的發生了」。同時，許多粉絲感動表示，「這對帶來最多歡笑的人，終於得到屬於自己的幸福」、「真心恭喜！我從笑著看到變哭著看...」。

隨著婚訊不斷延燒，網友創意梗圖、合成婚紗照在各大平台瘋傳，更有人打趣喊，「下一步該期待小孩叫『康熙』了吧！」。無論是笑聲還是淚水，這段喜訊被形容為，「2025年最暖心的娛樂新聞」，成功讓全網陷入幸福浪潮。

