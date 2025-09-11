晴時多雲

娛樂 最新消息

李聖傑養眼出浴照外流！高大挺拔健壯胸肌快走光

〔記者陽昕翰／台北報導〕李聖傑拍攝新歌《複製貼上》MV，開場就身穿浴袍，若隱若現展現運動員出身的精實胸肌。他曾是網球選手，身材高大挺拔，這回也難得大方秀出好體態。

李聖傑浴袍入鏡展精實胸肌。（華納音樂提供）李聖傑浴袍入鏡展精實胸肌。（華納音樂提供）

畫面中，他邊刷牙盥洗邊入鏡，自曝平時固定每週健身兩次，「拍的時候會特別加強胸推，至少要推23公斤。」

而在MV裡，他還隨著Disco音樂起舞，難得秀舞技，自嘲動作老派，「即興演出已經是極限！除了這樣跳，我也不知道怎麼呈現啦，哈哈。」

他分享拍攝趣事，為了呼應《複製貼上》概念，找來多位身形相似的演員，穿上同樣服裝、做相同動作，效果十分有趣。「其中最可愛的是飾演李小龍的演員，還跟我分享他拿過很多歌唱比賽冠軍，只是我忘了問他有沒有唱我的歌去比賽（笑）。」

上週他在馬來西亞演唱會首唱《複製貼上》，現場獲得滿堂彩。至於是否會在台灣演唱，李聖傑大方回應：「那太容易了，有什麼問題呢？但要看我跳舞，可能比較難。」

