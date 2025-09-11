Lulu閃婚陳漢典震撼演藝圈！眾星驚訝狂刷「蛤不敢相信」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）突宣布結婚，喜訊震撼演藝圈，合作多年的黃金拍檔修成正果，引來好友與粉絲瘋狂祝賀。除了小S、蔡康永、曾莞婷等人表達驚喜與祝福外，主持大哥吳宗憲、Lulu前男友阿達與張瑞夫也先後發聲，更有眾多星友表示驚訝，讓話題更添熱度。

Lulu（右）、陳漢典宣布結婚，眾星友震驚獻上祝福。（翻攝自IG）

陳漢典2007年起在《康熙來了》與小S、蔡康永培養出深厚情誼，這次婚訊讓小S打趣直言，「終於有人願意陪伴漢典了，不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」蔡康永則笑說，「漢典有先告訴我了，要不然我應該會以為是新節目的宣傳方式。」曾莞婷得知消息則直呼「這是世紀新聞」並真心送上祝福。

請繼續往下閱讀...

至於主持界大哥吳宗憲則坦言「被嚇壞」、「夢想成真」，還勾起過去曾放話若2人結婚就包200萬紅包的趣事。除了演藝圈好友們的驚喜祝福，Lulu的前任們也各自表態，阿達幽默表示「恭喜溜皮溜骨！這…我禮金得怎麼包啊...」而交往近3年的張瑞夫則展現風度，暖心表示「替她開心，希望大家都能走在屬於自己的幸福道路上。」

此外，王子、陶晶瑩、關韶文、夏宇童、黃豪平、焦凡凡等人不僅留言「恭喜」應援，還分別以「蛤不敢相信」、「好震驚！」、「認真！！！祝福漢典Lulu」、「太誇張啦好讚啊」、「Wow恭喜」、「天啊大大的恭喜耶，要幸福喔」、「哇！恭喜，哇！！！哇！」、「同一天慶祝結婚」、「真假啦！！！太恭喜了，這什麼核爆級的宣言！」眾星強調為2人感到開心但一時間無法相信。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法