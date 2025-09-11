晴時多雲

娛樂 最新消息

侯孝賢催促動筆！舒淇閉關米蘭13天靈感爆發完成處女作劇本

舒淇初執導《女孩》接連獲得國際影展的認可，所到之處都受到觀眾熱烈支持。（甲上提供）舒淇初執導《女孩》接連獲得國際影展的認可，所到之處都受到觀眾熱烈支持。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》繼在甫落幕的威尼斯影展獲得全場熱烈迴響後，導演舒淇與監製葉如芬馬不停蹄來到第50屆多倫多國際影展，於當地時間9日參與焦點單元映後座談。首執導筒就接連獲得國際影展的認可，舒淇感動淚謝：「很高興在多倫多遇到了更多讀懂《女孩》的觀眾，謝謝觀眾的每一個回應，我會好好聽。」

回憶起創作過程，舒淇透露早在數年前就曾與侯孝賢導演提及《女孩》的靈感，但遲遲未動筆，最後在侯導的催促下，她把自己關在米蘭專心完成劇本創作，「原本預計15天，我竟然在13天內就提早交稿，但還是覺得寫劇本太難了！」

《女孩》導演舒淇（右）、監製葉如芬一同出席多倫多國際影展映後。（甲上提供）《女孩》導演舒淇（右）、監製葉如芬一同出席多倫多國際影展映後。（甲上提供）

舒淇自編自導的首部劇情長片《女孩》，獲外媒盛讚。（甲上提供）舒淇自編自導的首部劇情長片《女孩》，獲外媒盛讚。（甲上提供）

監製葉如芬則分享，為了忠實還原片中1988年的時代背景，劇組在美術場景與製作上投入大量心力，她深知即使對導演而言，一部片的時間與預算總是有限，但團隊仍努力呈現出完美力作。葉如芬更當場手指著螢幕、對舒淇笑說：「實在很抱歉，但我們還是交出了一個不錯的作品吧！」全場觀眾隨即報以熱烈的掌聲給予肯定。

舒淇為首部劇情長片《女孩》投入許多心力，完成她多年夢想。（甲上提供）舒淇為首部劇情長片《女孩》投入許多心力，完成她多年夢想。（甲上提供）

舒淇的演藝生涯憑藉細膩表演吸引觀眾目光，如今以編導之姿將這份敏銳延伸到鏡頭後，打造出動人的青春成長故事，不僅展現舒淇多年來積累的表演敏銳度，片中細膩的角色情感與豐富的生活細節，更充滿她自身生命經驗的烙印。接下來她將帶著《女孩》來到第30屆釜山國際影展主競賽單元，正式與亞洲觀眾見面。《女孩》將於10月31日搶先全亞洲在台上映。

