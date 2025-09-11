晴時多雲

娛樂 電視

白家綺不要看！吳東諺扛家計「苦當外送員」 街頭騎車照流出

〔記者李紹綾／台北報導〕吳東諺在民視八點檔《好運來》為了扛起家庭責任當起外送員，經常在烈日下奔波送餐。他透露，為了讓角色更真實，特地把原本在健身房的慢跑訓練改到戶外公園，刻意讓自己曬黑。

吳東諺（右）、顏曉筠（左）在《好運來》演夫妻，童星劉星宇（中）飾演兩人的兒子。（民視提供）吳東諺（右）、顏曉筠（左）在《好運來》演夫妻，童星劉星宇（中）飾演兩人的兒子。（民視提供）

吳東諺分享：「因為外送員常常風吹日曬，我想讓外型看起來更符合角色，觀眾也能看見十年後角色的差異。」他的敬業態度，也被劇組誇讚「十足入戲」。他還笑說，這次有不少和童星的對手戲，對方專業的演出甚至會帶動他更快進入情緒，「真的很期待後續的家庭故事發展」。

顏曉筠（左）在《好運來》與童星劉星宇飾演母子。（民視提供）顏曉筠（左）在《好運來》與童星劉星宇飾演母子。（民視提供）

顏曉筠劇中與吳東諺飾演夫妻，兩人育有一子。她和童星劉星宇合作默契滿分，直誇對手戲充滿驚喜。尤其有一場小孩擔心媽媽病倒送醫的戲，開拍前劉星宇就在一旁默默醞釀情緒，甚至眼眶泛淚，讓她驚訝又感動：「天啊，他已經準備好了嗎？」顏曉筠讚他是個用心又細膩的孩子，演技完全不輸專業演員。

吳東諺在《好運來》為家庭打拚，真實呈現外送人生的辛苦與溫暖。（民視提供）吳東諺在《好運來》為家庭打拚，真實呈現外送人生的辛苦與溫暖。（民視提供）

吳東諺（右）、顏曉筠（左）在《好運來》演夫妻，童星劉星宇（中）飾演兩人的兒子。（民視提供）吳東諺（右）、顏曉筠（左）在《好運來》演夫妻，童星劉星宇（中）飾演兩人的兒子。（民視提供）

戲外，顏曉筠和劉星宇也成為好朋友，兩人會聊天分享興趣，因為都喜歡小動物而迅速拉近距離。她常指導他情感表達的技巧，沒想到劉星宇總能立刻消化，讓畫面情感更加真實，讓她直喊：「他真的像我的兒子！」

