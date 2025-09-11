晴時多雲

娛樂 最新消息

《樂來越愛你》特映再現動人爵士樂章！愛情經典重映首次追加這版本

愛情經典《樂來越愛你》將以多種放映規格華麗重返大銀幕。（CATCHPLAY提供）愛情經典《樂來越愛你》將以多種放映規格華麗重返大銀幕。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／台北報導〕橫掃第89屆奧斯卡6項大獎的愛情經典《樂來越愛你》，即將於本週重登全台大銀幕。該片由達米恩查澤雷執導、艾瑪史東與萊恩葛斯林主演，點燃觀眾追逐夢想與愛情的勇氣。昨（10）日在台舉辦IMAX特映會，由國際專業樂手們組成的「踢霹歐爵士五重奏 TPO Quintet」上演現場演奏，讓觀眾在音樂的氛圍中重溫電影中兩位主角的夢想與愛情故事。

踢霹歐爵士五重奏TPO Quintet曾與「NSO國家交響樂團」共同演出《樂來越愛你》電影交響音樂會，昨現場演奏《Another day of sun》《City of stars》《Someone in the crowd》等多首電影經典曲目，讓觀眾瞬間回到當年悸動，近距離感受爵士樂的熱力與浪漫氛圍。映後觀眾更是好評不斷，直呼多年後重溫依舊驚艷，「再次愛上《La La Land》」。

「踢霹歐爵士五重奏 TPO Quintet」現場演奏多首《樂來越愛你》經典曲目。（CATCHPLAY提供）「踢霹歐爵士五重奏 TPO Quintet」現場演奏多首《樂來越愛你》經典曲目。（CATCHPLAY提供）

《樂來越愛你》將於明天（12日），以2D、IMAX、Dolby Cinema 等多種放映規格華麗重返大銀幕，這也是該片首次在台躍上杜比影院。美麗華影城也將特別舉辦《樂來越愛你》電影交響音樂會，邀請踢霹歐爵士五重奏 TPO Quintet為這次杜比影院特別場量身打造專屬音樂饗宴。

《樂來越愛你》Dolby Cinema 爵士五重奏特別場將於9月19日晚間8點舉行，內含電影經典曲目及多款限定特典，將於9月12日晚間6點起開賣，活動詳情請至美麗華影城官方專頁。

