娛樂 最新消息

Lulu陳漢典婚訊登Google熱搜 民歌天后揭新郎驚人一面

鄭怡（右）為Lulu感到開心。（翻攝自臉書）鄭怡（右）為Lulu感到開心。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「 Lulu」黃路梓茵和陳漢典今（11日）公布結婚喜訊，短短一小時已登上Google搜尋趨勢榜前兩名，目前兩人名字已超過15萬次搜尋，而民歌天后鄭怡也在社群分享過去和Lulu的合照，並再次強調她沒有看錯陳漢典這個人。

鄭怡談到：「兩年多前我去上公視《音樂萬萬歲》，和 Lulu結緣，在新一輩的藝人裡，我超級欣賞她，覺得她甜美聰慧之外，直覺她是個很真心的女孩，當下就和Lulu交換了line，成了忘年之交。」

疫情期間鄭怡請Lulu上她的直播，「她二話不說就答應了，一個人的成功絕不是偶然，她非常認真努力珍惜她的機會，同時我又可以感受到在心底深處她就是個普通的女孩，她渴望愛情和婚姻，她和我聊起她的茫然，我告訴她，婚姻是要靠緣份的，不是妳追就有，時候到了才會出現。」

陳漢典（左）和Lulu的結婚喜訊登上Google搜尋趨勢榜前兩名。（翻攝自臉書）陳漢典（左）和Lulu的結婚喜訊登上Google搜尋趨勢榜前兩名。（翻攝自臉書）

今天看到Lulu和陳漢典宣布結婚好消息，鄭怡說：「我真的很為他們高興，我曾透過Lulu轉告漢典我超喜歡他，漢典與我未曾謀面，他居然錄了一段影片寄給我，我有些驚訝，基於禮貌客氣，陳漢典可以只要說聲謝謝就好，但他居然錄了影片，那時我就感覺陳漢典是個很真心的人，他用心回應了我。婚姻果然是緣份，人海茫茫尋覓多年，原來兩人的緣份就在身邊，而我也沒有看錯人，兩個真心真情的人走到了一起。由衷為兩人高興，也祝福他們，能遇到這個世界上最有默契又最了解自己的另一半！」

