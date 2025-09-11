曾合作裘莉！柬埔寨導演見證紅色高棉歷史 將3度來台

〔記者許世穎／台北報導〕 2025台灣國際人權電影節以「地球在說話，你聽見了嗎？」，選映國際知名柬埔寨大師導演潘禮德（Rithy Panh）作品《約見波布》（Meeting with Pol Pot）作為雙開幕片之一，他將出席9月19日於國立中正紀念堂演藝廳舉行的開幕式及映後對談，並擔任9月20日「約見大師潘禮德」專題講座主講人。

甫出任瑞士盧卡諾影展評審團主席的導演潘禮德，下週將3度造訪台灣。（翻攝自盧卡諾影展官方照）

潘禮德是全球極具影響力的紀錄片導演之一，也是國際影壇尊崇的歷史見證者。他的創作長期關注歷史創傷、記憶與正義。潘禮德出生於柬埔寨金邊，少年時期親歷紅色高棉政權的暴政與大屠殺，家族成員大多在勞動營喪生，他在逃亡途中輾轉抵達法國，進入巴黎電影學院（IDHEC）就讀，他將畢生創作投入於記錄與探討柬埔寨歷史傷痕，並透過影像呈現國家暴行對人民及人權的影響與社會的集體記憶。

潘禮德的作品曾入選坎城、柏林與威尼斯影展。2003年，他以赤柬大屠殺為題材的紀錄片《S-21：赤柬殺人機器》震撼世界；2013年，則以《遺失的映像》（The Missing Picture）榮獲當年坎城「一種注目」單元最高榮譽，該片亦獲奧斯卡最佳外語片提名，是柬埔寨電影史重要的里程碑。

2017年，由好萊塢女星安潔莉娜裘莉執導的作品《弒父：柬埔寨女孩的回憶》（First They Killed My Father），不但深獲好評，更代表柬埔寨競逐奧斯卡金像獎最佳外語片，這部電影幕後的要角，正是擔任電影製片人的潘禮德。

他上月出任瑞士盧卡諾影展（Locarno Film Festival ）評審團主席，提出「電影不只是藝術，它也是一種責任」概念與他對當今影像創作現況的觀察，讓台灣影迷期待聽到大師分享更多他對於影像、記憶與人權議題的思考。

潘禮德新作《約見波布》將於台灣國際人權電影節震撼登場。（台灣國際人權電影節提供）

台灣國際人權電影節本次選映的《約見波布》是潘禮德最新作品。他以冷靜而深入的手法，描寫獲准前往柬埔寨會見紅色高棉領導人波布（Pol Pot）的三名法國記者的觀察，揭開在祥和的農村田園表象下，令人不寒而慄的極權暴行，直指當權者對真相的鎮壓與遮蔽。潘禮德透過重構影像與敘事，讓觀眾直視歷史的矛盾，追問「我們如何面對權力者的謊言？」。該片除了在2025年代表柬埔寨角逐奧斯卡最佳國際電影，也被知名文化評論網站Vulture評選為年度佳片。

台灣國際人權電影節策展人葉天倫表示，此次邀請潘禮德來台，不只是因為他的作品深刻警醒世人，極權不會只存在於過去，而是會持續影響著我們的世界，「更重要的是，讓我們共同思考，如何從歷史悲劇中尋找面對當下的勇氣。」

潘禮德十年前就曾與台灣藝術家進行交流，當時與台灣樂手合作傳統樂器音樂會；這次為了《約見波布》的後期工作，特別偕同剪輯師馬修來臺剪輯，並由杜篤之的「聲色盒子」製作音效，並在北藝大以交響樂進行錄音。

第3度來台的潘禮德，此行也將為9月26日即將在台灣戲院正式上映的《約見波布》進行宣傳；而國家電影及視聽文化中心配合潘導演訪臺，將特別放映他的經典作品《S-21：赤柬殺人機器》與《遺失的映像》（9月21日、26日及28日），歡迎影迷們把握機會入場觀看。

「2025台灣國際人權電影節」主影展將於9月19日至10月12日在台北、高雄兩地舉行，「聚落串聯活動」已開放報名，歡迎全臺各地關心人權的公私立學校、人權團體、展演空間等單位踴躍報名，加入放映行列。主影展索票訊息、場次表與聚落串聯辦法，請參見電影節官網及2025台灣國際人權電影節Facebook粉絲專頁。

