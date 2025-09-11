Lulu陳漢典宣布結婚喜訊藏內幕！王月曝光「前一天超貼心細節」

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵跟陳漢典今無預警拋出「世紀大彩蛋」，兩人同時在社群宣布結婚，不過保密功夫做到家，一起合作舞台劇的王月今透露，他們昨天拉群組報喜的事，互動相當可愛。

大愷（左起）、導演許柏昂、Lulu、樊光耀、王月、郭子乾、陳漢典和杜詩梅5月中齊聚宣傳舞台劇《半里長城》。（資料照，記者陳奕全攝）

王月提到2人一向體貼，昨天就先私下跟她拉一個群，要偷偷地先告訴她一件事。沒想到在群組裡Lulu的第一句話就是說自己要結婚了，王月問跟誰，陳漢典回「是我」，王月嚇到喊：「當下我震驚感動到不行，他們真的是眾望所歸、天作之合啊！」

Lulu提前一天向王月報喜訊。（翻攝自臉書）

王月也透露自己的觀察，認為雖然他們隱藏得很好，但還是可隱約感覺得到愛情火花，像是排練完，他們兩人住得近，總是會一起離開，「就會看到漢典靜靜的、穩穩的等候Lulu，那種關係的自在安定真的是男女朋友才會有的。」

王月認為Lulu跟陳漢典體貼又速配。（翻攝自臉書）

她也感動直呼：「有誰還能夠比他們更能互相了解彼此，他們深深體會彼此的工作，並且經歷了好多人生的故事，真的太令人歡喜了（尖叫聲）他們能在一起！」

