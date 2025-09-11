先來犀利趴再烤肉！《正直不動產》日本男神同開趴 五月天限定「金排球」獨家呈現

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天領軍的第14屆超犀利趴，10月4、5日將移師高雄巨蛋舉辦，今年檔期適逢中秋連假，粉絲可以看完豐富的犀利趴再烤肉。五月天雖然巡演行程忙碌，但團員將連續兩天壓軸演出，並將獨家內容「金排球」脫口秀獻給犀利趴歌迷。

五月天邀請趙傳（左三）加入超犀利趴開唱。（相信音樂提供）

第14屆的超犀利趴，兩天的演出內容也剛好是14組節目，除了五月天，還邀請到演過《正直不動產》、《派對咖孔明》等眾多日劇，以及《LAST MILE：全面引爆》等多部電影的日本男神藤岡靛獻唱，他開心說：「做為相信音樂大家庭的一員，總算等到這一天。這次日本代表好像只有我，總之我先加油吧！」

日本男神藤岡靛也將參加超犀利趴演出。（相信音樂提供）

另外本屆超犀利趴演出歌手還包括曾擔任五月天演唱會嘉賓的實力唱將趙傳，他的代表作很多，也是首次參加犀利趴，談到：「當然，我一些耳熟能詳歌曲也會唱給大家聽，希望到時候可以聽到大家的合唱，合唱聲音大點沒關係，蓋過我的聲音也沒關係，大家那天玩的開心最重要！」

玖壹壹首次參加超犀利趴，放話要帶來許多經典歌曲。（相信音樂提供）

本土天團玖壹壹也是首次加入犀利趴，團員說：「有段時間沒去高雄巨蛋，這次會是演出40分鐘，帶來樂團編制、加上舞者，我們這次歌單會準備許多經典的歌曲、再加上去年發行的新歌，把現場炸好炸滿！期待與大家一起玩！」

周湯豪早有耳聞超犀利趴很酷又好玩，自己也很期待。（相信音樂提供）

丁噹曾翻唱趙傳《我是一隻小小鳥》，很開心這次都能參加犀利趴，她說：「回憶起每一次站上犀利趴的舞台都特別的期待，因為能聽到不同音樂人的合作還有各種精彩的表演。」其他參與演出歌手還包括金曲歌王呂士軒，還有周湯豪、家家、HUR+、U:NUS 、BOOM！怪物星人、icyball冰球樂團、麋先生等。門票將於9月13 日上午11點國泰世華CUBE信用卡友專區優先開賣；中午12點則全面開賣，購票可洽拓元售票系統。

