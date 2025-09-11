Lulu、陳漢典拋結婚喜訊！「前任們送祝福」陶晶瑩曝一甜蜜巧合

Lulu和阿達交往4年，於2020年分手。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典與Lulu搭檔主持十多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，今（11）日兩人竟拋出結婚震撼彈。消息曝光後圈內好友們紛紛送上祝福，Lulu的前任阿達、「萬秀金孫」張瑞夫也都分別送上祝賀。

Lulu和張瑞夫2021年交往，在去年分開。（翻攝自臉書）

Lulu與阿達分手後仍有好交情，阿達稍早也表示：「恭喜溜皮溜骨！這…我禮金得怎麼包啊...」而與Lulu交往近3年的張瑞夫則發聲表示恭喜，「替她開心，希望大家都能走在屬於自己的幸福道路上。」

陳漢典、Lulu宣布喜訊。（翻攝自臉書）

今剛好也是陶晶瑩與李李仁結婚週年，她也開心表示：「同一天慶祝結婚。」與Lulu搭檔主持過節目的曾寶儀則說：「接到電話的時候，我還真的在家360度看了一圈，確定沒有隱藏式攝影機！兩個我都好喜歡的人決定要共度一生，這是多麼令人雀躍的事情！愛你們！要幸福啦！」

