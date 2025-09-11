遭控性騷女學員！《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖回應了

〔記者許世穎／台北報導〕曾擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，近日遭爆捲入性騷擾風波。受害人C小姐透過律師向高雄市政府社會局提出申訴，痛斥蔡坤霖長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷。目前高雄市文化局已發出聲明，蔡坤霖本人則表示「之後會統一回覆」。

據了解，受害人C小姐於2020年參加編劇課程時認識蔡坤霖，後續被邀請共同開發劇本，未料蔡坤霖逐步藉此拉近距離，甚至在2023年返鄉前強行擁抱，之後更透過信件及訊息寫下包括「我們做愛好不好」、「如果能夠親吻你、抓著妳的胸部在妳體內射X，我是不是可以接近成為我想要的人？」等不堪入目的性騷字句，長達8個月的騷擾讓C小姐身心俱疲，至今仍需接受心理諮商。

電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖，遭爆捲入性騷擾風波。（翻攝自臉書）

而由高雄市文化局主辦的「2025編劇實戰接軌計畫」，是由蔡坤霖名下公司創辦的「好傢伙創作有限公司」承辦，且蔡坤霖本人也擔任此次編劇營的「總導師」。

對此高雄文化局稍早已發聲明表示，當初依照政府採購法辦理公開招標，徵求由具相關專業經驗之廠商承攬執行。文化局除表示高度重視，並說尊重相關單位調查結果，「為維護計畫公信力，文化局已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。」

文化局也重申，「對於任何涉及性騷擾或不當行為之情事，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。」記者稍早致電蔡坤霖本人，他聽到是來自媒體的電話，簡單表示「之後會統一回覆」。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

