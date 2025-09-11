陳漢典閃婚Lulu爆喜訊！蔡康永感性祝福「會有一個充滿歡笑的家」

〔記者邱奕欽／台北報導〕Lulu與陳漢典今（11日）上午突拋結婚喜訊，正式宣布步入婚姻，消息震撼演藝圈，好友們紛紛獻上祝福。蔡康永聽聞後笑言，若非事前被告知，差點誤以為是新節目的宣傳方式，但也大讚2人必定能組成充滿歡笑的小家庭。

Lulu與陳漢典今上午拋出婚訊令外界又驚又喜，2人合作多年從主持舞台培養深厚默契，首次認愛便直奔婚姻殿堂。蔡康永透露：「漢典有先告訴我了，要不然我應該會以為是新節目的宣傳方式，哈哈哈。」隨後更感性表示，「他們一定會組成一個充滿歡笑的小家庭，覺得漢典長大了，為他們高興，為他們開心。」

Lulu與陳漢典的婚訊在網路引發熱議，許多粉絲直呼「完全沒想到！」、「神仙組合太驚喜」，演藝圈友人也紛紛留言祝賀，認為兩人不僅是舞台上的黃金搭檔，如今更將攜手共度人生新階段，讓外界都期待他們的幸福婚姻生活。

