陳漢典爆喜娶回Lulu！小S酸中帶暖祝福「終於有人願意陪伴你了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕Lulu、陳漢典今（11日）上午突拋出結婚喜訊，雙方正式宣布步入婚姻，讓演藝圈好友們驚喜不已。「小S」徐熙娣得知消息後，第一時間以一貫的幽默點綴祝福，直言多年來心疼陳漢典總是一人孤單返家，如今終於等到有人相伴，讓她替好友打從心底開心。

小S（左起）、陳漢典、蔡康永主持的節目《康熙來了》讓觀眾印象深刻。（資料照，記者陳逸寬攝）

Lulu今無預警宣布將與長期合作的搭檔陳漢典結婚，消息一出立刻震驚演藝圈，演藝圈好友與粉絲紛紛送上祝福。而昔日與陳漢典在《康熙來了》結下深厚情誼的小S第一時間以幽默給予祝福，「終於有人願意陪伴漢典了，不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」網友也笑回「果然最懂漢典孤單的還是小S！」、「小S反應太真實了」，婚訊瞬間成為演藝圈熱議焦點。

事實上，陳漢典2007年起因《康熙來了》助理主持身分被觀眾熟知，靠著模仿公眾人物創造話題，與小S、蔡康永培養出默契和交情。這次他和Lulu首次公開認愛就直接拋出婚訊，讓許多粉絲大呼意外，更引來各界藝人留言祝賀，雙方經紀公司也同步證實喜訊。

