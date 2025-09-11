晴時多雲

娛樂 最新消息

Lulu、陳漢典「4個月前被問金童玉女成真」 一回應早就藏玄機

〔記者蕭方綺／台北報導〕今Lulu、陳漢典無預警拋出「世紀大彩蛋」，兩人同時在社群宣布結婚，讓人開心又震驚，甚至以為是節目效果，但其實他們5月13日合體出席屏風劇團舞台劇《半里長城》記者會時，王月一開始以這對「綜藝金童玉女」介紹他們出來，後來有媒體問「金童玉女會不會有一天成真」，Lulu卻搶先搬出陳漢典過往「摩鐵事件」，陳漢典也打蛇隨棍上就著話題開玩笑，細思後發覺他們並沒有正面回應這話題。

Lulu（左）、陳漢典5月中合體出席舞台劇記者會。（資料照，記者陳奕全攝）Lulu（左）、陳漢典5月中合體出席舞台劇記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

在活動上，有記者詢問「大家說你們是金童玉女，會不會有一天成真啊」，當時王月先搶回：「不會、不會。」陳漢典接著吐槽「你說燒掉的嗎」還搞笑唱「我想總有一天等到你」的老歌。接著王月一臉困惑問陳漢典：「你不是有一個很穩定的女朋友嗎？」陳漢典又裝傻回「你是指我的右手嗎」。

此時，在王月另一頭的Lulu搶先搬出陳漢典過往「摩鐵207號房事件」，還開玩笑說「他那時只是去打工」，陳漢典立即接上這話題，打趣稱：「我是有苦衷的，我是唯一一個說進去要休息，不是說去拉肚子，沒想到越休息越累。」Lulu聽聞後點頭如搗蒜附和，以打哈哈方式順利逃過「金童玉女」話題。

點圖放大header
點圖放大body

