娛樂 最新消息

昔抱怨佳娜狂開冷氣「電費破萬元」祖雄急開家庭會議曝省錢招數

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星戴祖雄和烏克蘭女星佳娜結婚後，於2024年初生下女兒「內內」，今年4月底更宣布懷第二胎好消息。今（11）日夫妻倆出席TVBS永續品牌主題策展記者會，提到佳娜懷孕8週時還有參與淨灘、落實環保理念。不過祖雄之前在節目上抱怨佳娜狂開冷氣，電費帳單高達1萬6，今祖雄也說他們為此還開了一場「節能家庭會議」。

佳娜挺8個月孕肚與祖雄出席記者會活動。（記者陳奕全攝）佳娜挺8個月孕肚與祖雄出席記者會活動。（記者陳奕全攝）

祖雄過去曾分享理財方式，以租房代替買房花費，只花3萬元就租到一間54坪的4房宅，不過之前祖雄在節目上透露家中電費破萬，祖雄今則表示電費已經有降下來了，變成5千多塊左右，坦言是因為家中的冷氣不是變頻，所以比較耗電。

但後來他們有開家庭會議，決定不要同時開兩台冷氣，「之前可能會同時開2、3台冷氣，小孩在房裡睡覺吹一台，我們在客廳也會開這樣。現在就是盡量窩在同一個地方。」也說之後會問過房東、打算換掉舊式冷氣。

而日前有位烏克蘭女難民在美國搭輕軌時慘遭陌生男子割喉，同為烏克蘭裔的佳娜面露憂愁，坦言自己有看到、真的好可怕，提到自己沒有認識的人在美國，不過有很多同班同學在戰爭中就走了，好朋友的親哥哥更是戰死沙場，對於世界變局相當有感。

