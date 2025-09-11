搭檔Lulu、陳漢典12年突變電燈泡 吳宗憲預言「1件事」必發生

吳宗憲感性發聲：「真的是《綜藝大熱門》的一個超級的『happy ending』。」（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵、陳漢典今驚喜宣布結婚，2人攜手主持《綜藝大熱門》長達12年，也曾憑此節目拿下金鐘獎，另一主持搭檔、前輩吳宗憲表示當初喊話的「包200萬紅包」不一定，但一定不會少給，而稍早他又感性發聲：「真的是《綜藝大熱門》的一個超級的『happy ending』。」

稍早吳宗憲再次感性發聲：「看著他們一點一滴，有時候在辛苦的工作當中開開玩笑，也算是時間外的一點娛樂。只是沒想到這一切竟然是真的。那也真的是《綜藝大熱門》的一個超級的『happy ending』。我常說，要決定終身大事最重要的就是，心裡面要有一個想法，你已經決定好每一天的醒過來就是這一張臉了！而我很確定；你們兩個醒過來應該都會看著這一張熟悉的臉，然後會心的微笑，然後一起說『綜藝大熱門，Hito』。」

Lulu與陳漢典稍早共同發文：「這次不是《大熱門》的企劃，我們真的要結婚了！」強調沒有隱藏攝影機，沒有反轉，並感性說彼此是人生中最有默契的伴侶，決定攜手迎向未來。貼文短短10分鐘就破萬讚，網友刷屏祝賀。

