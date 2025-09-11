晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

李玉璽拍戲拚過頭 狂奔3天慘掰咖...狼狽樣全遭攝

〔記者李紹綾／台北報導〕李玉璽主演的影集《師大公園地下社會》，以一群年輕人因社會事件被迫成長的故事為主軸，集合追夢、友情與親情元素，帶來強烈共鳴，甫開播即登上MyVideo台劇榜。

李玉璽（後）與姚愛寗合作《師大公園地下社會》，特別為戲上親密課加溫CP感。（台灣大哥大MyVideo提供）李玉璽（後）與姚愛寗合作《師大公園地下社會》，特別為戲上親密課加溫CP感。（台灣大哥大MyVideo提供）

李玉璽劇中飾演連俞涵的弟弟，連俞涵回憶最深刻的一場戲，是在書店裡氣到怒拍弟弟，力道之大讓李玉璽嚇得下一顆鏡頭還沒開拍就準備閃躲，讓她當場氣到笑出來，笑說拍姊弟互動時，真的就像一家人，「剛好我親弟弟跟李玉璽都是牡羊座，所以很自然就能抓到姊弟感」，她形容兩人在拍攝時經常玩得很開心，默契十足。

李玉璽劇中飾演守護師大公園的熱血青年「阿虎」，隨著劇情有不少追逐戲，他透露有一次連拍三天奔跑場景，跑到鐵腿還得硬撐，最後真的在鏡頭裡「掰咖」，笑稱是「最真實的演出」。戲裡另一大亮點是他與姚愛寗的感情線，他分享兩人拍攝前曾特別相約到咖啡廳讀本，加上劇組安排的親密指導課程，很快就培養出自然的情侶默契。李玉璽直言，這次的挑戰不只體力考驗，也讓他在表演細膩度上有更多突破。

李玉璽在《師大公園地下社會》飾演熱血青年「阿虎」。（台灣大哥大MyVideo提供）李玉璽在《師大公園地下社會》飾演熱血青年「阿虎」。（台灣大哥大MyVideo提供）

談及劇中「青春追夢」的熱血，李玉璽分享了一段自身特別的經歷。他回憶，有次拍電影時導演臨時提議要他寫首插曲，當時工作滿檔又時間緊迫，但他仍決定放手一搏。從晚上九點熬夜到隔天早上九點，一口氣寫出三首歌，最後被選中的一首更成為自己最熱門的作品。他坦言，最大的阻力就是時間與壓力，但也正因如此，才明白「在有限條件下逼自己一把，往往能迸出最驚喜的成果」。這段經歷不僅與劇中角色「看似微不足道卻全力以赴」的精神呼應，也讓他更加堅定繼續挑戰音樂與戲劇的道路。

連俞涵在《師大公園地下社會》化身書店闆娘。（台灣大哥大MyVideo提供）連俞涵在《師大公園地下社會》化身書店闆娘。（台灣大哥大MyVideo提供）

連俞涵則在劇中化身溫柔又有堅定力量的書店闆娘「麗君」，她坦言私底下的確靠書本治癒了很多迷惘的時刻，直呼：「能在這齣戲裡擁有一間書店，真的是我與我長久以來的朋友，最浪漫的一刻。」

《師大公園地下社會》由李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵等人氣演員演出，內容講述從小在師大長大的阿虎（李玉璽 飾）幫忙查一樁虐貓案，打破夜市勢力與公園勢力兩派人馬的平衡，還意外牽扯出毒品、背叛與隱藏的陰謀。《師大公園地下社會》9月7日起每週日晚間9點在MyVideo連播兩集。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中