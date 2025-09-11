晴時多雲

娛樂 電視

Lulu陳漢典宣布結婚！曾莞婷曝第一反應：還以為她懷孕了

〔記者邱奕欽／台北報導〕Lulu、陳漢典拋出喜訊，正式宣布步入婚姻，讓演藝圈好友們驚喜不已。好友曾莞婷也在第一時間送上祝福，她回憶當時聽到消息時，還誤以為Lulu「是不是懷孕了」，得知真相後更直呼「這是世紀新聞」，真心為好友感到開心。

Lulu（右）、陳漢典宣布結婚（翻攝自IG）Lulu（右）、陳漢典宣布結婚（翻攝自IG）

曾莞婷透露，當時自己在台中錄新節目，Lulu突然嚴肅地要她回飯店通話，本以為是天大秘密，沒想到竟是婚訊。她坦言一開始得知Lulu的另一半時「整個嚇傻」，因為完全沒人會把兩人湊成一對，但也相信Lulu在歷經千錘百鍊後，才確認對方是今生伴侶。

對於這段婚姻，曾莞婷以「好妹妹」的身分誠摯獻上祝福，並相信漢典會給Lulu幸福。許多粉絲也在社群留言表示「太驚喜了」、「根本意想不到的組合」、「祝幸福久久」，讓這場婚訊成為演藝圈熱門話題。

