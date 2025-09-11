晴時多雲

娛樂 音樂

恭喜！學霸女星飛回加拿大結婚 未婚夫終於露面了

〔記者張釔泠／台北報導〕學霸歌手蔡佩軒加拿大婚禮倒數，近日也迎來音樂生涯的重要里程碑，受邀與巴西基督教組織共同合作，推出全英文抒情單曲《Someone Will Miss You》，營造「身邊有人陪伴」的安心氛圍，讓人走出孤單與低谷。

蔡佩軒用歌聲療癒憂鬱。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒用歌聲療癒憂鬱。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒表示，成長的過程中她也曾陷入憂鬱與自我懷疑，甚至有過想要「消失」的念頭。她坦言：「世界常常告訴你，你不夠好、不值得被愛。但事實上，你真的很有價值。」這份真誠的心境，成為《Someone Will Miss You》最溫暖的核心。

蔡佩軒結婚倒數。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒結婚倒數。（可瑞思國際娛樂提供）

這次的跨國合作緣起於去年，巴西基督教組織邀請她拍攝影片，雙方合作愉快，進一步促成了這首以「憂鬱症」為主題的創作。該組織的領導曾是巴西樂壇知名樂團成員，退居幕後後專注於傳福音，透過音樂平台影響全球聽眾。蔡佩軒說：「這是非常奇特的機遇，他們希望這首歌能成為陪伴，帶給正在低潮的人力量。」

談到憂鬱議題，蔡佩軒有著深刻的體悟。十幾年前，她的好友曾因憂鬱症想不開，讓她心痛不已，只能以禱告和陪伴守護在旁。所幸朋友後來受洗並走出陰霾，如今每次聽到好友的見證，蔡佩軒都深感溫暖。

蔡佩軒預告人妻生活，幸福滿滿。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒預告人妻生活，幸福滿滿。（可瑞思國際娛樂提供）

在跨國創作過程中，蔡佩軒也感受到不同文化的交流。由於巴西與加拿大有時差，溝通雖然辛苦，但讓她學習到許多當地在音樂與社群經營上的快節奏與真誠分享，也啟發她放下偶包，更自在地展現真實生活。她笑說：「以前很害羞，不太敢曝光生活細節，但合作之後，我覺得多分享一點真實，反而更能拉近和大家的距離。」

蔡佩軒婚前甜炸社群，常出現未婚夫身影。（翻攝自IG）蔡佩軒婚前甜炸社群，常出現未婚夫身影。（翻攝自IG）

她飛回加拿大準備婚禮，社群上出現未婚夫的身影，也不忘在社群平台分享婚前心情，還幽默自嘲：「最近的放閃內容可能太多，大家不要看膩！」粉絲幽默留言：「太閃，戴上墨鏡。」她也預告婚姻生活展開後，會好好建立溫馨家庭，也希望爭取到各地去旅行的機會，把更多生活點滴和歌迷分享。

點圖放大body

