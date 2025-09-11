晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

不是整人！陳漢典Lulu拋結婚震撼彈 「5年前合拍MV」成朝聖區

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典與Lulu搭檔主持多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，今（11）日兩人竟拋出結婚震撼彈，消息曝光讓網友們看了都「蛤」出聲，還以為是整人計畫，而兩人過往合作的MV《讓我們在一起吧》，也成為粉絲們的朝聖影片。

陳漢典與Lulu今天在社群爆出喜訊。（翻攝自IG）陳漢典與Lulu今天在社群爆出喜訊。（翻攝自IG）

陳漢典與Lulu今天在社群分別爆出喜訊，兩人分別曬出合照與婚戒照片，更幽默強調「這次不是《大熱門》的企劃，我們兩個是真的要結婚了」。

婚訊一出就湧入許多人祝福，網友們震驚之餘也紛紛送上恭喜，直呼兩人真的很配，事實上，兩人5年前一起拍MV《讓我們在一起吧》時，兩人可愛合跳畫面，就被許多網友敲碗，希望他們真的在一起，如今婚訊曝光，該影片也成為網友的朝聖區，紛紛直呼：「真的在一起了！！」、「一不小心就來到戀愛現場，恭喜lulu與陳漢典。」、「我沒想到這MV會成真」。

相關新聞

Lulu、陳漢典「宣布結婚」震驚全網 搭檔《大熱門》12年祭出世紀大彩蛋

Lulu、陳漢典閃婚！吳宗憲放話「包紅包200萬」驚傳有變

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中