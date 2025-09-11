不是整人！陳漢典Lulu拋結婚震撼彈 「5年前合拍MV」成朝聖區

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典與Lulu搭檔主持多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，今（11）日兩人竟拋出結婚震撼彈，消息曝光讓網友們看了都「蛤」出聲，還以為是整人計畫，而兩人過往合作的MV《讓我們在一起吧》，也成為粉絲們的朝聖影片。

陳漢典與Lulu今天在社群爆出喜訊。（翻攝自IG）

陳漢典與Lulu今天在社群分別爆出喜訊，兩人分別曬出合照與婚戒照片，更幽默強調「這次不是《大熱門》的企劃，我們兩個是真的要結婚了」。

婚訊一出就湧入許多人祝福，網友們震驚之餘也紛紛送上恭喜，直呼兩人真的很配，事實上，兩人5年前一起拍MV《讓我們在一起吧》時，兩人可愛合跳畫面，就被許多網友敲碗，希望他們真的在一起，如今婚訊曝光，該影片也成為網友的朝聖區，紛紛直呼：「真的在一起了！！」、「一不小心就來到戀愛現場，恭喜lulu與陳漢典。」、「我沒想到這MV會成真」。

