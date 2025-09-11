黃子韜徐藝洋婚紗照曝光！10月世紀婚禮「鹿晗確定出席」

黃子韜（右）婚禮鹿晗確定出席。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子韜與徐藝洋2024年登記結婚，經過9個月新婚生活，近日兩人在北京拍攝夢幻婚紗照畫面曝光。消息指出，他們將於10月中旬補辦世紀婚禮，而昔日EXO成員鹿晗確定現身，是否會促成「小分隊合體」更添看點。

黃子韜徐藝洋在北京拍攝的婚紗照曝光！（圖截取自新浪娛樂）

多位網友10日偶遇黃子韜與徐藝洋在北京草坪取景，黃子韜穿著黑色西裝、頂著招牌金髮，徐藝洋則身穿露肩拖尾白紗，兩人深情對望，畫面浪漫。據悉，此次婚紗照特別邀來《極限挑戰》前導演操刀，現場有逾10名工作人員協助拍攝，拍攝過程也透露鹿晗確定將出席婚禮，讓粉絲更加期待。

黃子韜經紀人透露，婚禮暫定於10月16日前後舉行，細節仍在籌備中。事實上，黃子韜早在2025年1月直播中承諾要辦「世紀婚禮」，還將邀請上百名粉絲到場共襄盛舉。婚禮特色包括「南極主題」等環節，其中鹿晗已敲定到場，但張藝興因行程可能無法參加，昔日EXO兄弟情再度成為討論焦點。

