晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子韜徐藝洋婚紗照曝光！10月世紀婚禮「鹿晗確定出席」

黃子韜（右）婚禮鹿晗確定出席。（組合照，翻攝自微博）黃子韜（右）婚禮鹿晗確定出席。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子韜與徐藝洋2024年登記結婚，經過9個月新婚生活，近日兩人在北京拍攝夢幻婚紗照畫面曝光。消息指出，他們將於10月中旬補辦世紀婚禮，而昔日EXO成員鹿晗確定現身，是否會促成「小分隊合體」更添看點。

黃子韜徐藝洋在北京拍攝的婚紗照曝光！（圖截取自新浪娛樂）黃子韜徐藝洋在北京拍攝的婚紗照曝光！（圖截取自新浪娛樂）

多位網友10日偶遇黃子韜與徐藝洋在北京草坪取景，黃子韜穿著黑色西裝、頂著招牌金髮，徐藝洋則身穿露肩拖尾白紗，兩人深情對望，畫面浪漫。據悉，此次婚紗照特別邀來《極限挑戰》前導演操刀，現場有逾10名工作人員協助拍攝，拍攝過程也透露鹿晗確定將出席婚禮，讓粉絲更加期待。

黃子韜經紀人透露，婚禮暫定於10月16日前後舉行，細節仍在籌備中。事實上，黃子韜早在2025年1月直播中承諾要辦「世紀婚禮」，還將邀請上百名粉絲到場共襄盛舉。婚禮特色包括「南極主題」等環節，其中鹿晗已敲定到場，但張藝興因行程可能無法參加，昔日EXO兄弟情再度成為討論焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中